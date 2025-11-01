Noche de Linternas Cautiva a mil 700 Personas en el Museo del Desierto (MUDE) de Saltillo

El Museo del Desierto (MUDE) en Saltillo presentó con éxito su innovador evento “Noche de Museo: Noche de Linternas”, atrayendo a una multitud de 1,700 asistentes.

La velada ofreció una atmósfera especial que fusionó las tradiciones mexicanas de Día de Muertos con elementos festivos de la tradición adoptada del Halloween en el norte del país.

Los visitantes disfrutaron de ambientaciones especiales en los pabellones, un espectáculo con catrinas patinadoras y la participación de diversos artistas locales.

La puesta en escena contó con la actuación de Azalea Go y José Hinojosa, destacando también el debut en el recinto del trío musical conocido como Tres Amores.