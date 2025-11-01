Noche de Linternas Cautiva a mil 700 Personas en el Museo del Desierto (MUDE) de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El nuevo concepto de ambientación, que fusiona Día de Muertos y Halloween, se convertirá en un evento recurrente en la agenda cultural del recinto.
El Museo del Desierto (MUDE) en Saltillo presentó con éxito su innovador evento “Noche de Museo: Noche de Linternas”, atrayendo a una multitud de 1,700 asistentes.
La velada ofreció una atmósfera especial que fusionó las tradiciones mexicanas de Día de Muertos con elementos festivos de la tradición adoptada del Halloween en el norte del país.
TE PUEDE INTERESAR: Altares de Día de Muertos en Saltillo rinden homenaje a mascotas queridas: ‘El amor que no se apaga’
Los visitantes disfrutaron de ambientaciones especiales en los pabellones, un espectáculo con catrinas patinadoras y la participación de diversos artistas locales.
La puesta en escena contó con la actuación de Azalea Go y José Hinojosa, destacando también el debut en el recinto del trío musical conocido como Tres Amores.
Además, el programa incluyó intervenciones especiales llenas de magia y asombro por parte del Mago Shadai en diferentes áreas temáticas del museo.
Un directivo del MUDE explicó que esta experiencia nocturna representa un valor añadido a la visita cultural y educativa. “Este nuevo concepto de Noche de Linternas es un plus que se agrega a la visita de los asistentes”, detalló la fuente.
El éxito del formato ha llevado a la institución a planear una mayor continuidad para este tipo de actividades durante el año. Se confirmó que “planeamos contar con al menos cuatro eventos similares a lo largo del año, cada uno con temáticas diferentes.”
El concepto de visitas nocturnas surgió de la positiva recepción que tuvieron los recorridos durante los campamentos de verano del museo.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Recuerdan desde niños palestinos hasta mascotas en Altar del parque las Maravillas
Estos recorridos nocturnos permiten a los asistentes conocer historias “de terror” internas del museo, aumentando el atractivo del evento. Se mencionan leyendas como “la mano marcada en lo alto de una manta o apariciones en los laboratorios.”
De esta manera, la “Noche de Linternas” se posiciona como una alternativa cultural que combina ciencia, entretenimiento y misterio en la agenda del MUDE.