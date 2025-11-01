Noche de Linternas Cautiva a mil 700 Personas en el Museo del Desierto (MUDE) de Saltillo

Saltillo
/ 1 noviembre 2025
    Noche de Linternas Cautiva a mil 700 Personas en el Museo del Desierto (MUDE) de Saltillo
    La velada combinó tradiciones mexicanas del Día de Muertos con elementos festivos del Halloween, reflejando la diversidad cultural del norte del país. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

El nuevo concepto de ambientación, que fusiona Día de Muertos y Halloween, se convertirá en un evento recurrente en la agenda cultural del recinto.

El Museo del Desierto (MUDE) en Saltillo presentó con éxito su innovador evento “Noche de Museo: Noche de Linternas”, atrayendo a una multitud de 1,700 asistentes.

La velada ofreció una atmósfera especial que fusionó las tradiciones mexicanas de Día de Muertos con elementos festivos de la tradición adoptada del Halloween en el norte del país.

TE PUEDE INTERESAR: Altares de Día de Muertos en Saltillo rinden homenaje a mascotas queridas: ‘El amor que no se apaga’

Los visitantes disfrutaron de ambientaciones especiales en los pabellones, un espectáculo con catrinas patinadoras y la participación de diversos artistas locales.

La puesta en escena contó con la actuación de Azalea Go y José Hinojosa, destacando también el debut en el recinto del trío musical conocido como Tres Amores.

$!Los pabellones del museo fueron decorados con temáticas alusivas a ambas celebraciones, creando una experiencia inmersiva y visualmente atractiva.
Los pabellones del museo fueron decorados con temáticas alusivas a ambas celebraciones, creando una experiencia inmersiva y visualmente atractiva. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

Además, el programa incluyó intervenciones especiales llenas de magia y asombro por parte del Mago Shadai en diferentes áreas temáticas del museo.

Un directivo del MUDE explicó que esta experiencia nocturna representa un valor añadido a la visita cultural y educativa. “Este nuevo concepto de Noche de Linternas es un plus que se agrega a la visita de los asistentes”, detalló la fuente.

El éxito del formato ha llevado a la institución a planear una mayor continuidad para este tipo de actividades durante el año. Se confirmó que “planeamos contar con al menos cuatro eventos similares a lo largo del año, cada uno con temáticas diferentes.”

$!La idea original provino de una tía de Cuernavaca que colocaba ofrendas sin niveles, pero con gran simbolismo religioso y familiar.
La idea original provino de una tía de Cuernavaca que colocaba ofrendas sin niveles, pero con gran simbolismo religioso y familiar. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

El concepto de visitas nocturnas surgió de la positiva recepción que tuvieron los recorridos durante los campamentos de verano del museo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Recuerdan desde niños palestinos hasta mascotas en Altar del parque las Maravillas

Estos recorridos nocturnos permiten a los asistentes conocer historias “de terror” internas del museo, aumentando el atractivo del evento. Se mencionan leyendas como “la mano marcada en lo alto de una manta o apariciones en los laboratorios.”

De esta manera, la “Noche de Linternas” se posiciona como una alternativa cultural que combina ciencia, entretenimiento y misterio en la agenda del MUDE.

Temas


Día De Muertos
museos

Localizaciones


Saltillo

true

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Señaló que la política económica actual ‘hipoteca el futuro del país’ al debilitar el aparato productivo y abandonar a las pequeñas y medianas empresas.

Rubén Moreira acusa endeudamiento histórico y política fiscal regresiva del gobierno federal
Delegación de sindicatos chinos durante su visita a la sede nacional de la CTM en México.

Coahuila: CTM estrecha lazos con sindicatos de China en busca de cooperación laboral
true

Presidenta, no es lo mismo popularidad que credibilidad
Insistió en que México no debe volver a una guerra impuesta desde Estados Unidos.

Epigmenio Ibarra arremete contra Calderón: ‘Farsantes de la derecha medran con la tragedia’
La manifestación reunió a aproximadamente 30 personas que exigieron cambios en la atención de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Saltillo: se manifiestan padres por fallas en procedimientos familiares de juzgados y Pronnif