Nochebuena deja 28 detenidos durante operativos en Saltillo

Saltillo
/ 25 diciembre 2025
    Nochebuena deja 28 detenidos durante operativos en Saltillo
    El operativo navideño concluyó sin incidentes de gravedad, de acuerdo con el reporte oficial. FOTO: ARCHIVO

Las principales intervenciones policiales se concentraron en colonias del oriente y sur, donde se reportaron conflictos familiares durante la noche

Durante la jornada de vigilancia de Nochebuena y las primeras horas de Navidad, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reportó un total de 28 detenciones derivadas de diversos operativos preventivos realizados en la capital de Coahuila.

El despliegue de seguridad, que abarcó desde las 18:00 horas del 24 de diciembre hasta las 06:00 horas de este 25 de diciembre, tuvo como objetivo mantener el orden público y atender los reportes ciudadanos durante los festejos decembrinos.

De acuerdo con el desglose oficial de las incidencias, se informó que un total de “13 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público”, mientras que otros “3 detenidos fueron turnados al juez cívico” para determinar su situación legal administrativa.

Como un gesto particular por la festividad, la autoridad determinó que a “12 detenidos se les dio salida por Navidad”, permitiendo que estas personas pudieran reintegrarse con sus familias tras haber cometido faltas menores durante la noche.

Los reportes oficiales detallan que los “motivos principales de las detenciones” fueron “pleitos familiares”, incidentes que se concentraron principalmente en sectores del oriente y sur de la ciudad, donde se requirió la intervención policial inmediata.

Las autoridades precisaron que estas riñas ocurrieron específicamente en las colonias “Colinas de Santiago, María de León, Guerrero y Bellavista”, zonas donde se reforzó la presencia de las unidades de patrullaje para disuadir mayores brotes de violencia.

La Comisaría subrayó que, a pesar de estas detenciones, la guardia nocturna se mantuvo bajo esquemas de respuesta rápida para garantizar que las celebraciones transcurrieran con la mayor tranquilidad posible para el resto de la población saltillense.

Finalmente, el reporte del operativo de Nochebuena cerró sin incidentes de mayor gravedad que lamentar, manteniéndose el estado de fuerza desplegado para continuar con las labores de vigilancia durante el resto del día de Navidad.

