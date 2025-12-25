Pirotecnia navideña deja mascotas extraviadas en Saltillo

Saltillo
/ 25 diciembre 2025
    Pirotecnia navideña deja mascotas extraviadas en Saltillo
    Perros de distintas razas han sido resguardados por ciudadanos en colonias de Saltillo, luego de que el uso de pirotecnia durante las celebraciones navideñas provocara que varias mascotas escaparan de sus hogares. FOTO: REDES SOCIALES

El uso de pirotecnia durante la Nochebuena provocó que mascotas huyeran de sus hogares, lo que derivó en un incremento de reportes de perros extraviados en redes sociales

Aunque se informó que este año no se otorgaron permisos para la transportación ni comercialización de pirotecnia en Coahuila, como cada Navidad los estruendos de estos artefactos se escucharon en diversos sectores de Saltillo durante la celebración navideña, lo que derivó en la pérdida de mascotas, principalmente perros, cuyos reportes comenzaron a circular desde las primeras horas de este jueves en páginas y redes sociales dedicadas a la localización de animales extraviados.

Usuarios han compartido publicaciones sobre el resguardo de perros de distintas razas y tamaños encontrados deambulando por calles y colonias de la ciudad, al tiempo que dueños buscan desesperadamente a sus mascotas, que salieron de sus hogares asustadas por el ruido de la pirotecnia.

Ante esta situación, se ha hecho un llamado a la ciudadanía para que, en caso de ver animales desorientados en los próximos días, los resguarden de manera temporal y difundan su fotografía con el fin de facilitar el reencuentro con sus familias.

Especialistas en cuidado animal han reiterado que el uso de fuegos artificiales genera estrés y miedo en las mascotas, lo que incrementa el riesgo de que escapen.

Con las celebraciones de Año Nuevo en puerta, se recomienda mantenerlas dentro de casa, en un espacio seguro, y buscar formas de tranquilizarlas durante episodios de ruido intenso.

También se sugiere consultar con un veterinario en caso de que los animales presenten reacciones severas, así como asegurarse de que cuenten con identificación actualizada para facilitar su localización en caso de extravío.

