$!North Stone High School: la alianza con la Universidad Panamericana que abre un nuevo capítulo para la educación en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Toda institución educativa llega a un momento en el que crecer deja de ser una meta para convertirse en una responsabilidad. Después de más de doce años acompañando la formación de cientos de estudiantes en Saltillo, North Hill Education System decidió dar uno de los pasos más importantes de su historia: crear una preparatoria propia. Pero hacerlo implicaba mucho más que abrir un nuevo plantel. La pregunta era cómo construir una propuesta que mantuviera la esencia de un proyecto educativo consolidado y, al mismo tiempo, respondiera a las exigencias de una nueva generación de estudiantes y familias. La respuesta tomó forma en North Stone High School by Universidad Panamericana, una alianza que reúne la experiencia de North Hill con el respaldo académico de una de las universidades de mayor prestigio en México, dando origen a un modelo que busca transformar la manera en que se vive la educación media superior en la región.

Para Jesús Santos Pérez, director general de North Hill Education System, la apertura de la preparatoria representa la evolución natural de un proyecto que ha crecido junto con su comunidad educativa.

Dar el paso hacia la preparatoria no es una decisión tomada a la ligera; es el resultado de escuchar a nuestra comunidad”.

Durante años, explica, muchas familias expresaron el deseo de continuar el camino educativo que habían iniciado desde preescolar y primaria. Esa confianza llevó a la institución a preguntarse cuál debía ser el siguiente paso. La respuesta no consistía únicamente en ampliar su oferta académica, sino en hacerlo bajo un modelo capaz de ofrecer continuidad, calidad y una visión de largo plazo. Fue entonces cuando comenzó el diálogo con la Universidad Panamericana, una institución reconocida por su excelencia académica y su modelo de formación integral. La afinidad entre ambas visiones permitió construir una alianza que, de acuerdo con Santos Pérez, fue desarrollada con el acompañamiento de la Rectoría de la Universidad Panamericana y del IPADE.

Más que un respaldo institucional, esta colaboración permitirá acercar a los estudiantes de preparatoria a metodologías académicas vinculadas con la Universidad Panamericana, así como a estándares educativos de alcance internacional y una ruta de continuidad hacia la educación superior. En una ciudad donde las familias buscan cada vez más proyectos educativos que combinen excelencia académica, formación humana y proyección internacional, esta alianza representa una propuesta poco común dentro de la oferta de educación media superior. El proyecto encuentra también un sólido respaldo en la acreditación internacional Cognia, obtenida recientemente por North Hill con una evaluación superior al promedio de la red global. Más allá del reconocimiento, la certificación acredita que los procesos académicos de la institución cumplen con estándares internacionales de calidad y ofrece certeza a las familias que hoy consideran esta nueva etapa educativa.

Sin embargo, la visión de North Stone High School va más allá del desempeño académico. El modelo educativo apuesta por un bilingüismo funcional, el desarrollo del pensamiento crítico, el liderazgo y la responsabilidad social, complementados con experiencias en robótica, programación, comunicación audiovisual, arte, deporte, servicio social e intercambios internacionales. El nuevo campus, ubicado al norte de Saltillo, junto a la cancha Berrendos, ha sido concebido específicamente para las necesidades de la educación media superior. Sus espacios serán desarrollados por etapas con el propósito de ofrecer un entorno que favorezca el aprendizaje, la convivencia y una experiencia cercana a la vida universitaria.

La institución también ha puesto especial atención en la conformación de su cuerpo docente. Más allá de la preparación académica, busca integrar profesores capaces de convertirse en mentores, convencidos de que la educación también se construye desde el acompañamiento personal y la formación del carácter. Para North Hill Education System, la primera generación de North Stone High School marcará el inicio de una nueva etapa, pero también la continuidad de una historia que comenzó hace más de una década y que ha evolucionado al ritmo de sus estudiantes.