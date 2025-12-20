Nuevo Centro de Atención a las Adicciones en Saltillo registra avance del 75%; proyectan apertura para 2026

Saltillo
/ 20 diciembre 2025
    Nuevo Centro de Atención a las Adicciones en Saltillo registra avance del 75%; proyectan apertura para 2026
    El nuevo edificio estará en el antiguo Hospital del Niño y es construido con una inversión de 4.8 millones de pesos. FOTO: ARCHIVO

Autoridades de Salud informaron que el centro ofrecerá atención ambulatoria, terapias integrales y espacios de recreación

La Región Sureste de Coahuila contará con un nuevo Centro de Atención Integral en Adicciones, el cual se ubicará en las antiguas instalaciones del Hospital del Niño. El secretario de Salud, Eliud Aguirre, informó que el centro iniciará operaciones en 2026.

Para la adecuación del antiguo Hospital del Niño se invertirán 4.8 millones de pesos.

El secretario de Salud indicó que, a través del programa Inspira Coahuila, el proyecto se encuentra en la fase final de construcción y actualmente registra un avance del 75 por ciento. Eliud Aguirre explicó que la iniciativa busca consolidar un modelo de atención que integre a diversas dependencias estatales bajo un mismo techo.

ATENCIÓN AMBULATORIA Y ESPACIOS DE RECREACIÓN

A diferencia de otros centros de rehabilitación, este nuevo recinto está diseñado para brindar atención ambulatoria, lo que significa que los usuarios no permanecerán a dormir en las instalaciones.

“El enfoque principal del centro será el desarrollo de terapias, juegos y diversas actividades dirigidas a fortalecer el bienestar de sus asistentes”, señaló.

Las áreas destacadas de este complejo incluyen espacios para terapias especializadas, áreas de juegos y recreación, así como zonas diseñadas para actividades grupales e integrales.

ATENCIÓN PRIORITARIA A LA INFANCIA INSTITUCIONALIZADA

Este centro mantendrá coordinación con el DIF Coahuila. El secretario de Salud indicó que existirá un área especial destinada a niñas y niños que se encuentran institucionalizados, con el fin de que puedan acceder a terapias integrales que apoyen su desarrollo.

Para lograr este objetivo, la Secretaría de Salud mantendrá una coordinación constante con el DIF y con Inspira Coahuila, asegurando que el personal médico y terapéutico brinde la atención adecuada a esta población vulnerable.

PROYECCIÓN Y OPERATIVIDAD

Aunque la construcción continúa bajo supervisión estatal, será el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, quien dará a conocer los detalles del proyecto. Se estima que el centro estará completamente en operación durante 2026, aunque no se precisó una fecha o mes específico.

Este proyecto se suma a los esfuerzos del comité interinstitucional en el que participan diversas dependencias para vigilar y mejorar la calidad de los servicios de salud y rehabilitación en la entidad.

Cabe mencionar que uno de los principales problemas en Coahuila es el consumo de drogas, particularmente en zonas rurales, donde se ha incrementado la presencia de personas con adicciones.

