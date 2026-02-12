Nuevo Consejo Directivo de Canirac Saltillo asume funciones para el 2026

El Hotel Quinta Real Saltillo fue sede de la toma de protesta del Consejo Directivo 2026 de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El evento contó con la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, así como del presidente nacional de Canirac, Ignacio Alarcón, quienes avalaron el inicio de la gestión encabezada por Isidoro García Reyes.

Durante la ceremonia se destacó la fortaleza del organismo en la región y la importancia de dar continuidad a los proyectos que han posicionado a la industria gastronómica como un pilar económico local.

Mario Mata, restaurantero e integrante de Canirac, expresó su respaldo al nuevo dirigente.

“Felicitar a Isidoro porque la verdad es que ha hecho un gran trabajo. La cámara se ha visto cada vez más fortalecida”, señaló.