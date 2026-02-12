Nuevo Consejo Directivo de Canirac Saltillo asume funciones para el 2026
Isidoro García Reyes asume la presidencia con el respaldo de autoridades y el sector restaurantero
El Hotel Quinta Real Saltillo fue sede de la toma de protesta del Consejo Directivo 2026 de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
El evento contó con la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, así como del presidente nacional de Canirac, Ignacio Alarcón, quienes avalaron el inicio de la gestión encabezada por Isidoro García Reyes.
Durante la ceremonia se destacó la fortaleza del organismo en la región y la importancia de dar continuidad a los proyectos que han posicionado a la industria gastronómica como un pilar económico local.
Mario Mata, restaurantero e integrante de Canirac, expresó su respaldo al nuevo dirigente.
“Felicitar a Isidoro porque la verdad es que ha hecho un gran trabajo. La cámara se ha visto cada vez más fortalecida”, señaló.
Asimismo, subrayó la relevancia de mantener la inercia de trabajo:
“Es un proyecto al que se le ha dado seguimiento en varios aspectos y creo que la continuidad de eventos importantes será un éxito”.
También hizo un llamado a la unidad del gremio.
“Seguir haciendo equipo, seguir cerca de los restauranteros. Por nuestra parte, continuar apoyando para que las cosas salgan mejor”.
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega de reconocimientos por trayectoria laboral.
Se distinguió a Modesta Ponce Cerda, de Las Escolleras, por 35 años de servicio; a Ofelia Aguirre Llera, de Sol y Luna, por 30 años; y a Juan Francisco Rojas Rocha, del restaurante Viena, por 28 años de trabajo y lealtad.
Asimismo, se reconoció la trayectoria de colaboradores de establecimientos emblemáticos como Las Escolleras, Sol y Luna, Los Compadres y Tapanco, quienes han contribuido al fortalecimiento del sector restaurantero en la región.
El nuevo consejo directivo, integrado por perfiles como Braulio Cárdenas Abedrop y Eder Alejandro López González, reafirmó su compromiso de trabajar en áreas clave como innovación, seguridad, capacitación y vinculación turística.
La jornada concluyó con un mensaje de unidad, destacando que la constancia de los homenajeados representa un legado e inspiración para el crecimiento de la industria restaurantera en Coahuila.
CONSEJO DIRECTIVO 2026
PRESIDENTE
ISIDORO GARCIA REYES
VICEPRESIDENTE
BRAULIO CÁRDENAS ABEDROP
SECRETARIO
PABLO ELIAS ABUGARADE VILLALOBOS
TESORERO
SERGIO IGNACIO TREVIÑO GONZALEZ
VICEPRESIDENTE DE AFILIACIÓN
PEDRO GENTILONI ARIZPE
VOCAL1-CONSEJERO DE PRESIDENCIA
EDER ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ
VOCAL 2- VICEPRESIDENCIA DE RELACIONES PUBLICAS
FABIO GENTILIONI ARIZPE
CONSEJO CONSULTIVO DE EX PRESIDENTES
PEDRO ALEJANDRO MOELLER VILLAR
VICEPRESIDENCIA CON ORGANISMOS DE SOCIEDAD CIVIL
ALICIA GUADALUPE MEDINA AGUILAR