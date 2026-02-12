Nuevo Consejo Directivo de Canirac Saltillo asume funciones para el 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 12 febrero 2026
    Nuevo Consejo Directivo de Canirac Saltillo asume funciones para el 2026
    El nuevo consejo se comprometió a trabajar en innovación, seguridad, capacitación y vinculación turística. HOMERO SÁNCHEZ

Isidoro García Reyes asume la presidencia con el respaldo de autoridades y el sector restaurantero

El Hotel Quinta Real Saltillo fue sede de la toma de protesta del Consejo Directivo 2026 de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El evento contó con la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, así como del presidente nacional de Canirac, Ignacio Alarcón, quienes avalaron el inicio de la gestión encabezada por Isidoro García Reyes.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo firma convenio con cámaras empresariales para agilizar trámites

Durante la ceremonia se destacó la fortaleza del organismo en la región y la importancia de dar continuidad a los proyectos que han posicionado a la industria gastronómica como un pilar económico local.

Mario Mata, restaurantero e integrante de Canirac, expresó su respaldo al nuevo dirigente.

“Felicitar a Isidoro porque la verdad es que ha hecho un gran trabajo. La cámara se ha visto cada vez más fortalecida”, señaló.

$!Isidoro García Reyes asumió la presidencia del organismo restaurantero.
Isidoro García Reyes asumió la presidencia del organismo restaurantero. HOMERO SÁNCHEZ

Asimismo, subrayó la relevancia de mantener la inercia de trabajo:

“Es un proyecto al que se le ha dado seguimiento en varios aspectos y creo que la continuidad de eventos importantes será un éxito”.

También hizo un llamado a la unidad del gremio.

“Seguir haciendo equipo, seguir cerca de los restauranteros. Por nuestra parte, continuar apoyando para que las cosas salgan mejor”.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega de reconocimientos por trayectoria laboral.

Se distinguió a Modesta Ponce Cerda, de Las Escolleras, por 35 años de servicio; a Ofelia Aguirre Llera, de Sol y Luna, por 30 años; y a Juan Francisco Rojas Rocha, del restaurante Viena, por 28 años de trabajo y lealtad.

Asimismo, se reconoció la trayectoria de colaboradores de establecimientos emblemáticos como Las Escolleras, Sol y Luna, Los Compadres y Tapanco, quienes han contribuido al fortalecimiento del sector restaurantero en la región.

El nuevo consejo directivo, integrado por perfiles como Braulio Cárdenas Abedrop y Eder Alejandro López González, reafirmó su compromiso de trabajar en áreas clave como innovación, seguridad, capacitación y vinculación turística.

La jornada concluyó con un mensaje de unidad, destacando que la constancia de los homenajeados representa un legado e inspiración para el crecimiento de la industria restaurantera en Coahuila.

$!Se entregaron reconocimientos a trabajadores con larga trayectoria en el sector.
Se entregaron reconocimientos a trabajadores con larga trayectoria en el sector. HOMERO SÁNCHEZ

CONSEJO DIRECTIVO 2026

PRESIDENTE
ISIDORO GARCIA REYES

VICEPRESIDENTE
BRAULIO CÁRDENAS ABEDROP

SECRETARIO
PABLO ELIAS ABUGARADE VILLALOBOS

TESORERO
SERGIO IGNACIO TREVIÑO GONZALEZ

VICEPRESIDENTE DE AFILIACIÓN
PEDRO GENTILONI ARIZPE

VOCAL1-CONSEJERO DE PRESIDENCIA
EDER ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ

VOCAL 2- VICEPRESIDENCIA DE RELACIONES PUBLICAS
FABIO GENTILIONI ARIZPE

CONSEJO CONSULTIVO DE EX PRESIDENTES
PEDRO ALEJANDRO MOELLER VILLAR

VICEPRESIDENCIA CON ORGANISMOS DE SOCIEDAD CIVIL
ALICIA GUADALUPE MEDINA AGUILAR

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Restaurantes
empresarios

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: La caja de Pandora

4T: La caja de Pandora
true

Amenaza la nociva 4T a la minería
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional
El caso de agresión en Plaza Cocoa se resolvió mediante un acuerdo reparatorio que incluyó compensación económica y terapias psicológicas para los menores involucrados.

Concluye caso de Plaza Cocoa de Saltillo con acuerdo reparatorio; agresores recibirán terapia
El despliegue probablemente vendría de la costa este de Estados Unidos, y un portaaviones se está preparando para salir al mar en dos semanas.

Pentágono ordena a un segundo grupo de ataque de portaaviones prepararse para su despliegue en Oriente Medio
Además del formato por equipos, se jugará el FCG Western States Cup a 54 hoyos.

Saltillense Alberto Rodríguez, convocado al Tri de golf para torneo ante EU y Canadá
El secretario de Energía de EU, Chris Wright, llegó a Venezuela para impulsar una reforma más audaz de la industria energética, dejando claro que Estados Unidos podría usar su posición como gigante económico para lograr estos objetivos.

EU presiona a Venezuela para que haga más por estimular la inversión
Sonja Lyubomirsky ha sido una destacada investigadora en la ciencia de la felicidad durante décadas y durante el mismo tiempo, la gente le ha preguntado: ¿Cuál es el secreto?

¿Cuál es el secreto de la felicidad? Estos investigadores tienen una teoría