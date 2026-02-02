Saltillo firma convenio con cámaras empresariales para agilizar trámites

Saltillo
/ 2 febrero 2026
    Saltillo firma convenio con cámaras empresariales para agilizar trámites
    Javier Díaz firmó un convenio con CANACINTRA, CANIRAC y CANACO para apoyar a las y los empresarios. FOTO: CORTESÍA

El acuerdo busca simplificar trámites y brindar mayor certeza jurídica a la actividad económica

Con el propósito de facilitar la actividad económica, simplificar trámites y brindar mayor certeza jurídica a las y los empresarios, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, firmó un convenio de colaboración entre el Municipio y las cámaras empresariales CANACINTRA, CANIRAC y CANACO.

El presidente municipal destacó que este acuerdo permitirá que cada cámara cuente con un enlace capacitado que fungirá como gestor directo ante la Dirección de Desarrollo Urbano, lo que agilizará trámites esenciales como permisos de uso de suelo y licencias de funcionamiento para sus agremiados.

“Estamos convencidos de que la coordinación entre gobierno e iniciativa privada es clave para generar desarrollo, certeza y bienestar. Con este convenio mejoramos la atención a los empresarios, ordenamos el crecimiento de la ciudad y fortalecemos la regularización de los negocios”, expresó Díaz González.

El alcalde reconoció la disposición del sector productivo para trabajar de manera conjunta y afirmó que cuando gobierno, sociedad y empresarios avanzan en equipo, Saltillo continúa consolidándose como una ciudad competitiva.

$!El alcalde Javier Díaz González destacó la coordinación gobierno–iniciativa privada como clave del desarrollo.
El alcalde Javier Díaz González destacó la coordinación gobierno–iniciativa privada como clave del desarrollo. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, resaltó que la capital de Coahuila mantiene indicadores sólidos, al posicionarse como la ciudad más segura del país, con el mayor nivel de formalidad laboral y entre las más competitivas a nivel nacional, además de contar con un sector productivo en constante crecimiento y generador de oportunidades.

El convenio fue firmado por el alcalde Javier Díaz González; Arturo Reveles Márquez, presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste; Isidoro García Reyes, presidente de CANIRAC Saltillo; y Juan Antonio Aguirre Valdez, presidente de CANACO Saltillo.

Por su parte, la directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro Gutiérrez, explicó que se brindarán capacitaciones especializadas a los enlaces designados por cada cámara, quienes funcionarán como ventanilla de atención y gestores institucionales ante la dependencia, apoyando a los empresarios en la obtención de permisos y licencias.

“Este esquema permitirá reducir tiempos, simplificar procesos y fortalecer la regularización de los negocios ya establecidos o próximos a abrir, contribuyendo a un desarrollo económico ordenado y conforme a la normatividad vigente”, señaló.

A nombre de las cámaras empresariales, el presidente de CANIRAC Saltillo, Isidoro García Reyes, destacó que esta administración municipal respalda tanto a los nuevos emprendedores como a quienes buscan regularizar sus establecimientos, con menos trámites y mejores resultados.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento; Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, así como representantes de las cámaras empresariales.

