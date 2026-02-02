Saltillo firma convenio con cámaras empresariales para agilizar trámites

Con el propósito de facilitar la actividad económica, simplificar trámites y brindar mayor certeza jurídica a las y los empresarios, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, firmó un convenio de colaboración entre el Municipio y las cámaras empresariales CANACINTRA, CANIRAC y CANACO.

El presidente municipal destacó que este acuerdo permitirá que cada cámara cuente con un enlace capacitado que fungirá como gestor directo ante la Dirección de Desarrollo Urbano, lo que agilizará trámites esenciales como permisos de uso de suelo y licencias de funcionamiento para sus agremiados.

“Estamos convencidos de que la coordinación entre gobierno e iniciativa privada es clave para generar desarrollo, certeza y bienestar. Con este convenio mejoramos la atención a los empresarios, ordenamos el crecimiento de la ciudad y fortalecemos la regularización de los negocios”, expresó Díaz González.

El alcalde reconoció la disposición del sector productivo para trabajar de manera conjunta y afirmó que cuando gobierno, sociedad y empresarios avanzan en equipo, Saltillo continúa consolidándose como una ciudad competitiva.