Nuevo Hospital Regional del IMSS en Saltillo atenderá a 2.5 millones de personas

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    Nuevo Hospital Regional del IMSS en Saltillo atenderá a 2.5 millones de personas
    El nuevo Hospital General Regional del IMSS en Saltillo contará con 558 camas y 49 especialidades médicas y quirúrgicas. CORTESÍA

El proyecto contempla 558 camas, 49 especialidades y equipamiento de alta tecnología para fortalecer la atención médica en Coahuila

La construcción del nuevo Hospital General Regional (HGR) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo representa una de las obras de infraestructura médica más importantes para Coahuila en las últimas décadas, al proyectarse como un complejo que brindará atención a una población estimada de 2.5 millones de derechohabientes.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que el hospital fortalecerá de manera significativa la capacidad de atención del Seguro Social en la entidad.

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El funcionario recordó que la última ocasión en que el IMSS construyó un hospital en Saltillo fue en 1974, por lo que la nueva infraestructura responde a la creciente demanda de servicios médicos especializados en la región. El inmueble contará con 558 camas —260 censables y 298 no censables—, además de 49 especialidades médicas y quirúrgicas. La obra tendrá una inversión de aproximadamente 5 mil millones de pesos.

$!La obra forma parte del programa nacional de infraestructura hospitalaria que contempla 47 nuevos hospitales durante la actual administración federal.
La obra forma parte del programa nacional de infraestructura hospitalaria que contempla 47 nuevos hospitales durante la actual administración federal. CORTESÍA

INFRAESTRUCTURA AMPLIARÁ LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN

El Hospital General Regional dispondrá de 9 quirófanos, área de tococirugía, 30 camas de terapia intensiva, 50 camas en Urgencias, 6 sillones para quimioterapia, 18 equipos de hemodiálisis, un resonador magnético y un tomógrafo, con el propósito de ofrecer atención especializada y reducir la necesidad de traslados a otras entidades.

$!El hospital estará ubicado en el Centro Metropolitano.
El hospital estará ubicado en el Centro Metropolitano. CORTESÍA

De manera paralela, el IMSS desarrolla 2 hospitales rurales adicionales en Coahuila. El primero se construye en Matamoros y atenderá a más de 50 mil derechohabientes con 29 camas censables, 11 no censables, 9especialidades, 3 quirófanos y área de tococirugía. El segundo estará ubicado en San Buenaventura, donde se prevé beneficiar a casi 50 mil personas con 30 camas censables, 6 no censables, 5 especialidades y 3 quirófanos.

Las tres obras forman parte del programa nacional mediante el cual el IMSS pondrá en operación 47 hospitales durante la actual administración federal; de ese total, 7 ya fueron concluidos y otros 21 permanecen en construcción.

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