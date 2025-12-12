Obispo Hilario González inicia peregrinaje de la ‘Tilma Guadalupana’ por toda la Diócesis de Saltillo

Saltillo
/ 12 diciembre 2025
    Obispo Hilario González inicia peregrinaje de la ‘Tilma Guadalupana’ por toda la Diócesis de Saltillo
    La réplica de la tilma fue entronizada y estuvo en contacto con la original como signo espiritual. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

La iniciativa, que visitará 18 municipios, busca infundir fe y esperanza en cárceles, hospitales y ejidos de Coahuila

El Obispo de Saltillo, Hilario González García, anunció el inicio de una extensa peregrinación con una reproducción fiel de la tilma de la Virgen de Guadalupe, que recorrerá los 18 municipios de la Diócesis. Esto en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre.

La iniciativa se enmarca en las celebraciones de diciembre y busca llevar un mensaje de fe, esperanza y caridad a todos los rincones.

Monseñor González García explicó el profundo significado de estas actividades en la víspera de la fiesta mariana, destacando que el mensaje de la aparición es fuente de consuelo.

“Nuestra Señora de Guadalupe siempre es motivo de bendición, de paz, de confianza en Dios”, afirmó el líder religioso.

$!Fieles acudieron a misa en el Santuario de Guadalupe.
Fieles acudieron a misa en el Santuario de Guadalupe. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

El Obispo hizo un llamado a la feligresía para fortalecer los valores cristianos y no ceder ante las adversidades del contexto actual.

“Es una invitación a mantener viva nuestra fe. Hoy le pedimos eso a Dios, que por medio de la Virgen María profundicemos en nuestra fe y creo que también hace falta, pues, la esperanza, no perderla”, enfatizó.

FORTALECER LOS VALORES

El proyecto se concretó tras la entronización de la réplica, que estuvo en contacto con la original como un “signo de que es ella misma la que viene”.

El objetivo es que la comunidad retome el espíritu del lema que ha guiado el esfuerzo: “46 Rosarios itinerarium una tilma, un corazón y una misión”.

$!El objetivo es llevar un mensaje de fe, esperanza y caridad a todas las comunidades, señaló el Obispo.
El objetivo es llevar un mensaje de fe, esperanza y caridad a todas las comunidades, señaló el Obispo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Monseñor González profundizó en la interpretación espiritual del lema de la jornada, invitando a la acción: “Que retomemos todos los cristianos católicos, pues, el ser una tilma espiritual, que sepamos tejer bien nuestra sociedad, nuestras familias, nuestra vida diaria”.

Este llamado incluye la unidad y el trabajo evangelizador, instando a los fieles a “ser agentes de caridad, de paz, de verdad, de amor para todos los demás” y a tener “un solo corazón y una sola alma”.

$!El obispo llamó a los fieles a fortalecer su fe y no perder la esperanza ante las adversidades actuales.
El obispo llamó a los fieles a fortalecer su fe y no perder la esperanza ante las adversidades actuales. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

El recorrido planeado es ambicioso y busca alcanzar a las poblaciones más vulnerables, visitando “las parroquias, a las capillas, a los ejidos, queremos ir a los hospitales, a las cárceles”.

La misión de la tilma es ir más allá de los espacios religiosos tradicionales, buscando ir “a espacios públicos que no son religiosos y que también, pues, donde hay vulnerabilidad, donde hay necesidad, donde a veces hay indiferencia”, concluyó.

El obispo Hilario González invitó a los interesados a contactar a los organizadores para obtener más detalles sobre el calendario.

Temas


Religión
Virgen De Guadalupe

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

