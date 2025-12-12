Obispo Hilario González inicia peregrinaje de la ‘Tilma Guadalupana’ por toda la Diócesis de Saltillo

El Obispo de Saltillo, Hilario González García, anunció el inicio de una extensa peregrinación con una reproducción fiel de la tilma de la Virgen de Guadalupe, que recorrerá los 18 municipios de la Diócesis. Esto en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre. La iniciativa se enmarca en las celebraciones de diciembre y busca llevar un mensaje de fe, esperanza y caridad a todos los rincones. TE PUEDE INTERESAR: Entre flores, plegarias y ‘Mañanitas’, fieles celebran a la Virgen de Guadalupe, en Saltillo Monseñor González García explicó el profundo significado de estas actividades en la víspera de la fiesta mariana, destacando que el mensaje de la aparición es fuente de consuelo. “Nuestra Señora de Guadalupe siempre es motivo de bendición, de paz, de confianza en Dios”, afirmó el líder religioso.

El Obispo hizo un llamado a la feligresía para fortalecer los valores cristianos y no ceder ante las adversidades del contexto actual. “Es una invitación a mantener viva nuestra fe. Hoy le pedimos eso a Dios, que por medio de la Virgen María profundicemos en nuestra fe y creo que también hace falta, pues, la esperanza, no perderla”, enfatizó. FORTALECER LOS VALORES El proyecto se concretó tras la entronización de la réplica, que estuvo en contacto con la original como un “signo de que es ella misma la que viene”. El objetivo es que la comunidad retome el espíritu del lema que ha guiado el esfuerzo: “46 Rosarios itinerarium una tilma, un corazón y una misión”.

Monseñor González profundizó en la interpretación espiritual del lema de la jornada, invitando a la acción: “Que retomemos todos los cristianos católicos, pues, el ser una tilma espiritual, que sepamos tejer bien nuestra sociedad, nuestras familias, nuestra vida diaria”. Este llamado incluye la unidad y el trabajo evangelizador, instando a los fieles a “ser agentes de caridad, de paz, de verdad, de amor para todos los demás” y a tener “un solo corazón y una sola alma”.