Entre flores, plegarias y ‘Mañanitas’, fieles celebran a la Virgen de Guadalupe, en Saltillo

Miles de fieles católicos se congregaron este 12 de diciembre en el santuario de la Virgen de Guadalupe para celebrar su día, en una jornada marcada por la devoción y la tradición popular, en Saltillo. La afluencia masiva se observó desde las primeras horas de la mañana en los alrededores del recinto.

Desde días previos se registraron decenas de peregrinaciones que convergieron en el templo como muestra de fe y agradecimiento a la patrona de México. Los grupos de danzantes y los caminantes llenaron las vialidades aledañas.

