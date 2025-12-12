Entre flores, plegarias y ‘Mañanitas’, fieles celebran a la Virgen de Guadalupe, en Saltillo

Saltillo
/ 12 diciembre 2025
    Entre flores, plegarias y ‘Mañanitas’, fieles celebran a la Virgen de Guadalupe, en Saltillo
    El santuario lució lleno durante la misa solemne celebrada este 12 de diciembre. FOTO: OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA

El santuario se convierte en un punto de encuentro para ofrendas, peregrinaciones y expresiones de tradición, donde familias, danzantes y caminantes mantuvieron viva la devoción

Miles de fieles católicos se congregaron este 12 de diciembre en el santuario de la Virgen de Guadalupe para celebrar su día, en una jornada marcada por la devoción y la tradición popular, en Saltillo. La afluencia masiva se observó desde las primeras horas de la mañana en los alrededores del recinto.

Desde días previos se registraron decenas de peregrinaciones que convergieron en el templo como muestra de fe y agradecimiento a la patrona de México. Los grupos de danzantes y los caminantes llenaron las vialidades aledañas.

TE PUEDE INTERESAR: Pollotón 2025 busca llevar cenas navideñas a 900 familias en situación vulnerable de Saltillo

$!La misa solemne del 12 de diciembre reunió a cientos de fieles en el santuario guadalupano.
La misa solemne del 12 de diciembre reunió a cientos de fieles en el santuario guadalupano. FOTO: OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA

La celebración principal incluyó una misa solemne que tuvo una duración aproximada de una hora, la cual fue presidida por las autoridades eclesiásticas del templo. Cientos de personas asistieron a la liturgia.

$!La imagen de la Virgen Morena recibió la visita constante de devotos que acudieron a pedir y agradecer durante toda la jornada.
La imagen de la Virgen Morena recibió la visita constante de devotos que acudieron a pedir y agradecer durante toda la jornada.

Los devotos llegaron al santuario con diversas ofrendas, principalmente flores y despensas, que depositaron a los pies de la imagen de la Virgen Morena. Estos actos son un reflejo de la fe y la esperanza que inspira la Guadalupana.

$!Flores, veladoras y despensas fueron colocadas a los pies de la Virgen como muestra de fe y agradecimiento.
Flores, veladoras y despensas fueron colocadas a los pies de la Virgen como muestra de fe y agradecimiento. FOTO: OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA

El ambiente festivo se complementó con la instalación de numerosos puestos ambulantes en los alrededores del santuario. Estos ofrecían una amplia variedad de productos.

$!Puestos ambulantes rodearon el templo ofreciendo comida típica y artículos religiosos a los asistentes.
Puestos ambulantes rodearon el templo ofreciendo comida típica y artículos religiosos a los asistentes. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/ VANGUARDIA

Entre la mercancía, los asistentes podían encontrar desde comida típica como gorditas y enchiladas, hasta ropa, recuerdos y dulces tradicionales, conformando una verbena popular.

$!Danzantes realizaron sus ofrendas tradicionales frente a la imagen de la Virgen Morena.
Danzantes realizaron sus ofrendas tradicionales frente a la imagen de la Virgen Morena. FOTO: OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA

Una vez concluida la ceremonia religiosa principal, los festejos continuaron con la llegada de un mariachi. Los músicos interpretaron las tradicionales “Mañanitas” a la Virgen.

$!El mariachi entonó las tradicionales “Mañanitas” en honor a la Virgen de Guadalupe tras la ceremonia principal.
El mariachi entonó las tradicionales “Mañanitas” en honor a la Virgen de Guadalupe tras la ceremonia principal. FOTO: OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA

La jornada es un testimonio del arraigo cultural y espiritual de la fe guadalupana, que cada año une a miles de personas en una de las celebraciones religiosas más importantes.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

