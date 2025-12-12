Entre flores, plegarias y ‘Mañanitas’, fieles celebran a la Virgen de Guadalupe, en Saltillo
El santuario se convierte en un punto de encuentro para ofrendas, peregrinaciones y expresiones de tradición, donde familias, danzantes y caminantes mantuvieron viva la devoción
Miles de fieles católicos se congregaron este 12 de diciembre en el santuario de la Virgen de Guadalupe para celebrar su día, en una jornada marcada por la devoción y la tradición popular, en Saltillo. La afluencia masiva se observó desde las primeras horas de la mañana en los alrededores del recinto.
Desde días previos se registraron decenas de peregrinaciones que convergieron en el templo como muestra de fe y agradecimiento a la patrona de México. Los grupos de danzantes y los caminantes llenaron las vialidades aledañas.
La celebración principal incluyó una misa solemne que tuvo una duración aproximada de una hora, la cual fue presidida por las autoridades eclesiásticas del templo. Cientos de personas asistieron a la liturgia.
Los devotos llegaron al santuario con diversas ofrendas, principalmente flores y despensas, que depositaron a los pies de la imagen de la Virgen Morena. Estos actos son un reflejo de la fe y la esperanza que inspira la Guadalupana.
El ambiente festivo se complementó con la instalación de numerosos puestos ambulantes en los alrededores del santuario. Estos ofrecían una amplia variedad de productos.
Entre la mercancía, los asistentes podían encontrar desde comida típica como gorditas y enchiladas, hasta ropa, recuerdos y dulces tradicionales, conformando una verbena popular.
Una vez concluida la ceremonia religiosa principal, los festejos continuaron con la llegada de un mariachi. Los músicos interpretaron las tradicionales “Mañanitas” a la Virgen.
La jornada es un testimonio del arraigo cultural y espiritual de la fe guadalupana, que cada año une a miles de personas en una de las celebraciones religiosas más importantes.