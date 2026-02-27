Asiste Hilario González a Encuentro de Obispos Tex-Mex

El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, participó en una nueva edición del Encuentro de Obispos Tex-Mex, reunión periódica que congrega a prelados de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos con el objetivo de articular una respuesta humanitaria y pastoral conjunta.

En esta ocasión, el encuentro se llevó a cabo en El Paso, consolidando una tradición de casi cuatro décadas de diálogo eclesial en una de las regiones geopolíticas más dinámicas y complejas del Continente.

El denominado Encuentro de Obispos Tex-Mex se ha convertido en un espacio estratégico de coordinación entre diócesis de ambos lados de la frontera, donde se abordan fenómenos como la migración, la movilidad humana, las desigualdades sociales y los retos económicos que impactan directamente a las comunidades binacionales.