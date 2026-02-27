Asiste Hilario González a Encuentro de Obispos Tex-Mex
Refuerzan agenda humanitaria en reunión celebrada en El Paso, Texas
El obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, participó en una nueva edición del Encuentro de Obispos Tex-Mex, reunión periódica que congrega a prelados de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos con el objetivo de articular una respuesta humanitaria y pastoral conjunta.
En esta ocasión, el encuentro se llevó a cabo en El Paso, consolidando una tradición de casi cuatro décadas de diálogo eclesial en una de las regiones geopolíticas más dinámicas y complejas del Continente.
El denominado Encuentro de Obispos Tex-Mex se ha convertido en un espacio estratégico de coordinación entre diócesis de ambos lados de la frontera, donde se abordan fenómenos como la migración, la movilidad humana, las desigualdades sociales y los retos económicos que impactan directamente a las comunidades binacionales.
Los obispos participantes coinciden en que la frontera no debe entenderse únicamente como una línea divisoria, sino como una comunidad de fe con identidad compartida, atravesada por vínculos familiares, culturales y productivos que configuran una misma realidad social.
Desde esta perspectiva pastoral, el trabajo conjunto trasciende las divisiones geopolíticas y se enfoca en la atención integral de las personas, particularmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, reforzando la cooperación entre diócesis para ofrecer acompañamiento espiritual y asistencia humanitaria.