Ofertan más de 600 vacantes en Feria de Empleo en Saltillo

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    Ofertan más de 600 vacantes en Feria de Empleo en Saltillo
    Empresas participantes ofrecieron información directa sobre vacantes y procesos de contratación. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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La jornada reunió a 26 empresas e instituciones con oportunidades laborales para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad

Más de 600 vacantes fueron ofertadas durante la sexta Feria de Empleo del año en Coahuila, realizada en las instalaciones de la Universidad CNCI, en Saltillo.

En el evento participaron 26 empresas, además de instituciones gubernamentales, sindicatos y cámaras empresariales que también pusieron a disposición bolsas de trabajo y opciones de vinculación laboral.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-necesita-que-la-federacion-la-voltee-a-ver-empresarios-confian-en-la-reactivacion-de-ahmsa-DD20674153

La jornada se desarrolló de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde con el objetivo de facilitar el contacto directo entre empleadores y personas en busca de trabajo.

Las vacantes estuvieron dirigidas a distintos perfiles, desde jóvenes que buscan su primera experiencia laboral hasta adultos mayores y personas con discapacidad.

También se ofrecieron oportunidades para operarios, técnicos y profesionistas de distintas áreas, como parte de la estrategia estatal para impulsar el empleo formal.

De acuerdo con la información presentada durante la feria, algunas ofertas alcanzaron salarios de hasta 60 mil pesos mensuales, principalmente en puestos especializados.

$!La feria reunió vacantes dirigidas a distintos perfiles, desde jóvenes hasta personas con discapacidad.
La feria reunió vacantes dirigidas a distintos perfiles, desde jóvenes hasta personas con discapacidad. CORTESÍA

Además de conocer vacantes disponibles, los asistentes pudieron acercarse directamente con representantes de empresas para recibir orientación sobre requisitos y procesos de contratación.

La próxima Feria de Empleo se realizará el 22 de mayo en Torreón, en el gimnasio de la Unidad Deportiva. El preregistro ya se encuentra disponible en la plataforma ferias.empleo.gob.mx.

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Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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