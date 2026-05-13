Ofertan más de 600 vacantes en Feria de Empleo en Saltillo

Más de 600 vacantes fueron ofertadas durante la sexta Feria de Empleo del año en Coahuila, realizada en las instalaciones de la Universidad CNCI, en Saltillo. En el evento participaron 26 empresas, además de instituciones gubernamentales, sindicatos y cámaras empresariales que también pusieron a disposición bolsas de trabajo y opciones de vinculación laboral.

La jornada se desarrolló de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde con el objetivo de facilitar el contacto directo entre empleadores y personas en busca de trabajo. Las vacantes estuvieron dirigidas a distintos perfiles, desde jóvenes que buscan su primera experiencia laboral hasta adultos mayores y personas con discapacidad. También se ofrecieron oportunidades para operarios, técnicos y profesionistas de distintas áreas, como parte de la estrategia estatal para impulsar el empleo formal. De acuerdo con la información presentada durante la feria, algunas ofertas alcanzaron salarios de hasta 60 mil pesos mensuales, principalmente en puestos especializados.

Además de conocer vacantes disponibles, los asistentes pudieron acercarse directamente con representantes de empresas para recibir orientación sobre requisitos y procesos de contratación. La próxima Feria de Empleo se realizará el 22 de mayo en Torreón, en el gimnasio de la Unidad Deportiva. El preregistro ya se encuentra disponible en la plataforma ferias.empleo.gob.mx.

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