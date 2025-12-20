Ofrece Comisaría de Seguridad desfile navideño a los saltillenses

El espíritu navideño recorrió las principales calles de Saltillo con la realización del tradicional desfile organizado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo propósito fue ofrecer un espacio de convivencia y esparcimiento para las familias de la capital coahuilense.

El evento dio inicio alrededor de las 17:00 horas y contó con la participación de cerca de 40 carros alegóricos, así como más de 200 personas caracterizadas con motivos alusivos a la temporada. En el desfile participaron unidades de la Policía Municipal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Cuerpo de Bomberos, todas decoradas con luces y adornos navideños.

El contingente partió desde las inmediaciones del Centro de Control y Comando (C2) y avanzó hacia el primer cuadro de la ciudad. A su paso, cientos de personas se congregaron en vialidades como Pérez Treviño, Allende, Victoria y Guillermo Purcell para disfrutar del espectáculo. El desfile fue encabezado por un grupo de Santa Claus motorizados, quienes se convirtieron en una de las principales atracciones, especialmente para los más pequeños.

El recorrido continuó por Emilio Carranza, bulevar Francisco Coss y bulevar Venustiano Carranza, hasta el bulevar Galerías, donde concluyó.

“Esta es una de las acciones de proximidad que realizamos de manera anual, con la participación de todas las direcciones y agrupamientos especializados de la corporación”, dijo el titular de la comisaría, Miguel Ángel Garza Félix.