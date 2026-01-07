Ofrece Saltillo opciones digitales para pagar el predial desde casa

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, informó que la ciudadanía cuenta con diversas opciones para realizar el pago del impuesto predial en línea, de manera rápida y segura, sin necesidad de salir de casa.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, explicó que una de las principales alternativas es la plataforma Saltillo Fácil, disponible en el sitio www.saltillofacil.gob.mx, donde las y los contribuyentes pueden efectuar su pago de forma sencilla. Para ello, deben seleccionar la opción “Paga tu predial” y consultar su adeudo mediante la clave catastral.

En caso de no contar con dicha clave, la funcionaria detalló que esta puede localizarse ingresando la dirección del predio, para posteriormente capturar los datos de identificación de la o el propietario y realizar la validación correspondiente. Añadió que el acceso a la plataforma Saltillo Fácil también se puede realizar desde la página oficial del Ayuntamiento, www.saltillo.gob.mx.

Otra opción disponible para cumplir con esta contribución es a través del Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, en el número 844-160-08-08. En este medio, las y los usuarios deben seleccionar la opción 1, correspondiente a “Consulta de adeudo y pago predial”, ingresar la clave catastral y el nombre completo. El sistema proporciona el monto del adeudo y, posteriormente, envía un enlace seguro para efectuar el pago.