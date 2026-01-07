Ofrece Saltillo opciones digitales para pagar el predial desde casa

    La plataforma Saltillo Fácil permite consultar y pagar el predial con la clave catastral. FOTO: CORTESÍA

El pago puede realizarse sin salir de casa, de forma rápida y segura

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, informó que la ciudadanía cuenta con diversas opciones para realizar el pago del impuesto predial en línea, de manera rápida y segura, sin necesidad de salir de casa.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, explicó que una de las principales alternativas es la plataforma Saltillo Fácil, disponible en el sitio www.saltillofacil.gob.mx, donde las y los contribuyentes pueden efectuar su pago de forma sencilla. Para ello, deben seleccionar la opción “Paga tu predial” y consultar su adeudo mediante la clave catastral.

En caso de no contar con dicha clave, la funcionaria detalló que esta puede localizarse ingresando la dirección del predio, para posteriormente capturar los datos de identificación de la o el propietario y realizar la validación correspondiente. Añadió que el acceso a la plataforma Saltillo Fácil también se puede realizar desde la página oficial del Ayuntamiento, www.saltillo.gob.mx.

Otra opción disponible para cumplir con esta contribución es a través del Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, en el número 844-160-08-08. En este medio, las y los usuarios deben seleccionar la opción 1, correspondiente a “Consulta de adeudo y pago predial”, ingresar la clave catastral y el nombre completo. El sistema proporciona el monto del adeudo y, posteriormente, envía un enlace seguro para efectuar el pago.

La clave catastral puede obtenerse mediante la dirección del predio si no se tiene a la mano. FOTO: CORTESÍA

Álvarez Cuéllar señaló que también se puede pagar el predial en línea mediante la página del Visor Saltillo, en https://visor.saltillo.gob.mx/. Al ingresar al portal, la o el ciudadano debe seleccionar la opción “Capas”, ubicada en la parte superior derecha, y posteriormente elegir “Paga tu predial”. Después, se debe buscar el predio ingresando calle, número y colonia; localizarlo en el mapa y seleccionar la opción “Paga en línea”.

La tesorera municipal recordó que durante el mes de enero se aplica un 15 por ciento de descuento en el pago del predial, además de que las y los contribuyentes cumplidos participan en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos cada uno. Asimismo, continúa vigente un 50 por ciento de descuento en recargos para quienes presentan adeudos de años anteriores.

Con estas opciones digitales, el Ayuntamiento de Saltillo busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, promover el uso de herramientas tecnológicas y brindar mayor comodidad a la ciudadanía.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

