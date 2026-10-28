Ofrece Secretaría de las Mujeres acompañamiento a alumnas del Tec Saltillo

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    Ofrece Secretaría de las Mujeres acompañamiento a alumnas del Tec Saltillo
    Autoridades estatales y de seguridad acudieron al plantel para atender las inquietudes de las alumnas y plantear una ruta de acción. HÉCTOR GARCÍA

La titular de la dependencia, Mayra Valdés, escuchó las inquietudes sobre presunto acoso y hostigamiento sexual; planteó elaborar un protocolo de atención, instalar un Punto Violeta y brindar capacitación

La secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Lucila Valdés González, se reunió este mediodía con alumnas del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Saltillo para escuchar sus inquietudes sobre presunto acoso y hostigamiento sexual, en el marco de las negociaciones y denuncias manifestadas durante el bloqueo al bulevar Venustiano Carranza.

La funcionaria estatal planteó integrar un grupo de trabajo para dar seguimiento a las solicitudes de las estudiantes, entre ellas la elaboración de un protocolo de atención, la instalación de un Punto Violeta y el ofrecimiento de capacitación.

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“Tuvimos una plática muy abierta. Un acercamiento muy enriquecedor. Fue muy gratificante poder escuchar a todas las estudiantes mujeres por las inquietudes que traen con estos temas de quejas de acoso, de hostigamiento sexual. Tuvimos una plática de puertas abiertas como siempre para tener ese diálogo abierto con la sociedad civil y en este caso con las mujeres estudiantes. Nos llevamos ahora sí que sus peticiones”, expresó Valdés.

Explicó que decidió acercarse al plantel después de conocer en medios de comunicación los señalamientos relacionados con asuntos de competencia de su dependencia. En el encuentro también participaron representantes del DIF, Seguridad Pública, Policía Violeta, Proximidad Social y el Centro de Justicia y Empoderamiento.

BUSCAN CREAR GRUPO ESTUDIANTIL

Durante la reunión, las jóvenes manifestaron su interés en formar un grupo estudiantil que permita mantener comunicación directa sobre sus necesidades. Valdés ofreció respaldo para esa organización y acompañamiento en los temas en los que pueda intervenir la Secretaría.

$!La secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Valdés, se reunió con estudiantes del TecNM para escuchar sus denuncias y ofrecer acompañamiento institucional.
La secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Valdés, se reunió con estudiantes del TecNM para escuchar sus denuncias y ofrecer acompañamiento institucional. HÉCTOR GARCÍA

Asimismo, las alumnas recibieron información sobre las opciones para denunciar por la vía penal y presentar quejas administrativas a través de los Centros de Justicia y Empoderamiento y la Fiscalía de las Mujeres.

Sobre el caso de una atleta cuya denuncia permanecía en el ámbito administrativo, la funcionaria informó que ya recibió acompañamiento. “Ya se le brindó el acompañamiento para que ella presente su denuncia penal para que se le puedan dar medidas de protección y se actúe y se resuelva por la vía penal”, declaró.

Valdés no confirmó si esa denuncia ya fue presentada formalmente, ni precisó fechas para concretar el protocolo de atención o la instalación del Punto Violeta.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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