SALTILLO, COAH.- Niños y niñas asomados en la ventana, acostados, adelante, mal sentados o en brazos recorren la ciudad a bordo del vehículo de sus familiares, pese a que los menores de cinco años deben utilizar sillas porta infante, asientos elevadores o cinturones de seguridad, entre otros.

Lo anterior establecido en el artículo 84 fracción XII del Reglamento de Tránsito Municipal, en el que se señala que para transportar niños menores de cinco años o menores de 95cm de altura en los asientos traseros, se deben utilizar sistemas adecuados para su retención, sillas porta infante, asientos elevadores y cinturones de seguridad, entre otros.

Sin embargo, a menudo se puede observar en diferentes vialidades como dicho artículo es violado constantemente, pues ni siquiera se utiliza el cinturón de seguridad para que los pasajeros de atrás sean asegurados en caso de un accidente.

De acuerdo a algunos conductores, la razón por la que los niños no cuentan con el cinturón es porque se los quitan durante el trayecto, pero tampoco prevén que esto no suceda; otros consideran que no les pasa nada y que estando entre sus brazos están mucho más seguros.

“Nada más seguro que vayan bien sentados con uno y agarrados bien fuerte, aunque lo más importante es manejar bien para que no ocurra un accidente, a veces lo que hacemos es ponerlo encima el cinturón, pero casi siempre va entre mis brazos”, comentó Yuriko Alvárez, quien desconocía que dicha práctica está prohibida.

De acuerdo al médico general Gerardo Cruz de un consultorio médico en la Zona Centro, los más afectados de los choques automovilísticos son los menores, pues pocas veces son considerados a la hora de establecer prácticas seguras, siendo incluso los que más secuelas pueden llegar a enfrentar y hasta perder la vida.

Cabe destacar que hay padres con menores de cinco años que no cuentan con vehículo particular, por lo que tienen que usar para su traslado un InDriver, DiDi o taxi entre otras aplicaciones, las cuales no cuentan con estas sillas especiales o sistemas.