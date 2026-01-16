Taxistas y vecinos someten a presuntos asaltantes en colonia Australia, al sur de Saltillo

Saltillo
/ 16 enero 2026
    Taxistas y vecinos someten a presuntos asaltantes en colonia Australia, al sur de Saltillo
    Varios taxistas acudieron al llamado de auxilio de su compañero, quien fue despojado de sus pertenencias por dos delincuentes, en la colonia Australia. FOTO: VANGUARDIA

Tras el atraco a un ruletero, dos jóvenes fueron retenidos, amarrados a un poste y golpeados por un grupo de taxistas

La mañana de este viernes se registró un episodio de violencia comunitaria en la colonia Australia, al sur Saltillo, luego de que dos presuntos delincuentes fueran sometidos por taxistas y vecinos tras ser señalados como responsables del asalto a un trabajador del volante.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el atraco ocurrió en el cruce de la calle 4 y el bulevar Enrique Martínez y Martínez, donde los individuos despojaron de sus pertenencias a un taxista. Tras el hecho, la víctima solicitó apoyo a través de la red de comunicación entre ruleteros, lo que derivó en una rápida movilización de sus compañeros.

Los taxistas lograron ubicar y retener a los presuntos responsables a corta distancia del lugar del asalto. Al percatarse de la movilización de los vehículos de alquiler, vecinos del sector salieron a la vía pública y, al reconocer a los jóvenes, señalaron que presuntamente se dedican a cometer robos en esa zona.

En medio de la tensión, taxistas y algunos habitantes procedieron a amarrar a los dos jóvenes a un poste de la Comisión Federal de Electricidad, además de pintarles en la espalda la palabra “rata” y agredirlos físicamente, antes del arribo de las autoridades.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal de Saltillo acudieron al sitio tras recibir el reporte y procedieron a asegurar a los acusados, quienes fueron trasladados para quedar a disposición de la autoridad competente, a fin de que se determine su situación legal.

El hecho generó preocupación entre habitantes del sector, quienes manifestaron su inconformidad ante la incidencia delictiva en la zona, al tiempo que las autoridades reiteraron el llamado a denunciar los delitos y permitir que los procesos se lleven a cabo conforme a la ley.

