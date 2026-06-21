Omite alto abuelita, provoca fuerte choque con daños y derriba luminaria en Saltillo

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    Omite alto abuelita, provoca fuerte choque con daños y derriba luminaria en Saltillo
    El percance ocurrió a la altura de la colonia San Alberto, donde un vehículo Chevrolet Aveo terminó impactado y con daños adicionales tras subir al camellón central. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El accidente no dejó personas lesionadas; los ocupantes de ambos vehículos fueron valorados en el lugar, confirmándose que no presentaban heridas de consideración

Una adulta mayor causó un aparatoso accidente vehicular al no tomar las debidas precauciones al momento de incorporarse a un transitado bulevar al norte de Saltillo.

No hubo personas lesionadas; sin embargo, el vehículo que conducía, un Volkswagen Jetta, terminó encima de la unidad afectada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-enjambre-de-abejas-deja-12-lesionados-en-panteon-de-santiago-durante-dia-del-padre-PC21546911
$!Las unidades involucradas fueron aseguradas y trasladadas a un corralón oficial, mientras el caso fue turnado a la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.
Las unidades involucradas fueron aseguradas y trasladadas a un corralón oficial, mientras el caso fue turnado a la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El percance ocurrió cerca de las 10:00 horas, cuando Irma Guadalupe ¨N¨, de 73 años de edad, circulaba sobre la calle Celestín Freinet. Al llegar al cruce, no se percató del señalamiento de alto y, al incorporarse al bulevar Eulalio Gutiérrez en dirección al norte, provocó el accidente.

A la altura de la colonia San Alberto, la conductora le quitó el derecho de circulación a un vehículo Chevrolet Aveo que transitaba de sur a norte.

Tras el impacto, la unidad afectada subió al camellón central, donde derribó una luminaria del municipio, mientras que el automóvil responsable terminó con severos daños al quedar el otro vehículo encima de la cajuela.

$!Pese a lo aparatoso del accidente, los ocupantes de ambos vehículos fueron valorados en el lugar por personal de Bomberos de la estación tres, sin que se reportaran lesiones.
Pese a lo aparatoso del accidente, los ocupantes de ambos vehículos fueron valorados en el lugar por personal de Bomberos de la estación tres, sin que se reportaran lesiones. JUAN FRANCISCO VALDÉS

A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado; ambos fueron valorados en el lugar por elementos de Bomberos de la estación tres.

Las autoridades municipales informaron que los vehículos involucrados fueron asegurados y trasladados a un corralón oficial.

El hecho fue catalogado como daños a propiedad municipal debido a la afectación a la luminaria, por lo que el caso fue turnado a la agencia del Ministerio Público, donde se realizará la evaluación de los daños materiales y el deslinde de responsabilidades.

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