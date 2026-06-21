Omite alto abuelita, provoca fuerte choque con daños y derriba luminaria en Saltillo

Una adulta mayor causó un aparatoso accidente vehicular al no tomar las debidas precauciones al momento de incorporarse a un transitado bulevar al norte de Saltillo. No hubo personas lesionadas; sin embargo, el vehículo que conducía, un Volkswagen Jetta, terminó encima de la unidad afectada.

El percance ocurrió cerca de las 10:00 horas, cuando Irma Guadalupe ¨N¨, de 73 años de edad, circulaba sobre la calle Celestín Freinet. Al llegar al cruce, no se percató del señalamiento de alto y, al incorporarse al bulevar Eulalio Gutiérrez en dirección al norte, provocó el accidente. A la altura de la colonia San Alberto, la conductora le quitó el derecho de circulación a un vehículo Chevrolet Aveo que transitaba de sur a norte.

Tras el impacto, la unidad afectada subió al camellón central, donde derribó una luminaria del municipio, mientras que el automóvil responsable terminó con severos daños al quedar el otro vehículo encima de la cajuela.

A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado; ambos fueron valorados en el lugar por elementos de Bomberos de la estación tres. Las autoridades municipales informaron que los vehículos involucrados fueron asegurados y trasladados a un corralón oficial. El hecho fue catalogado como daños a propiedad municipal debido a la afectación a la luminaria, por lo que el caso fue turnado a la agencia del Ministerio Público, donde se realizará la evaluación de los daños materiales y el deslinde de responsabilidades.