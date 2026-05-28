Culpa Jericó Abramo a morenistas de boicotear ley de seguros

El diputado federal Jericó Abramo Masso culpó al grupo parlamentario de Morena de obstaculizar la aprobación de la reforma de seguros y fianzas que protegerá a usuarios de hospitales privados.

El legislador coahuilense dijo que esta ley pondrá fin a los abusos de las aseguradoras que incrementan sus cuotas hasta en un 80 por ciento, que afecta a millones de mexicanos.

Abramo Masso recordó que el pasado 28 de abril, la nueva ley estaba lista para votarse con la aprobación de todas las fracciones parlamentarias.

“Lamentablemente se impuso la agenda política y solo falta que la mayoría morenista se decida a poner un alto a los excesos y acepte incluir la reforma en un periodo extraordinario”.

Jericó Abramo pidió a la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Unión, dominada por la 4T, que se ponga del lado de los ciudadanos y detenga los abusos de las empresas aseguradoras.

“Estamos haciendo las negociaciones con todos los grupos parlamentarios y con la mayoría de Morena, para que se vote esta reforma tan necesaria para el sistema de salud en México”, señaló.

JAVIER DÍAZ: CASOS DE ÉXITO EN SALTILLO

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, preside hoy en Cuernavaca, Morelos, la XVII sesión de la Asociación de Ciudades Capitales de México.

En su calidad de presidente de la asociación, el edil saltillense dirigirá mesas de trabajo con el resto de los alcaldes capitalinos sobre temas como movilidad, desarrollo urbano y calidad de vida.

Entre los gobernantes municipales que confirmaron su asistencia se encuentran los presidentes municipales de Chihuahua, Hermosillo, Mérida, Puebla y Guanajuato.

Javier Díaz expondrá casos de éxito en Saltillo en movilidad urbana sostenible, planeación e imagen citadina.

AGRADECE POR EQUIPO

El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija, se mostró agradecido por la donación de la Universidad Autónoma de Coahuila de varios equipos de cómputo.

Personal de la máxima casa de estudios entregó ayer a las autoridades del pueblo mágico ocho equipos de cómputo que serán asignados a diversas oficinas municipales.

El edil cieneguense agradeció al rector Octavio Pimentel el apoyo y dijo que espera que esta aportación sume esfuerzos en favor de una mejor atención ciudadana.

¿DÓNDE ESTÁ THEO?

Alerta Amber están a punto de solicitar en las regiones Centro y Carbonífera, en un intento de localizar al diputado federal Theo Kalionchiz.

Y es que el legislador monclovense no se aparece ni por equivocación en las campañas a diputaciones locales de las aspirantes priistas Cristina Amezcua y de Claudia Garza.

Tampoco es que mucho importe su presencia en la atracción de votos, pero cuando menos que se le vea algún interés en sumarse a la elección.

Theo es un hombre de pocos recursos políticos, lo que lo hace víctima de bullying y denostaciones entre sus compañeros del PAN y del PRI.

Y esa puede que sea la razón principal de que no aparezca, pero si alguien lo ve, por favor, avísenle que las campañas están por concluir.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Por qué la mayoría de los integrantes de la clase política en Coahuila buscan entrevistarse con el subsecretario general de gobierno, Diego Rodríguez?