Beneficios de sedes del Mundial aportarán un 0.13% al PIB de México

CDMX.- El Mundial de Fútbol de 2026 dejará en las tres sedes en México un beneficio de 2.570 millones de dólares, lo que aportará un 0.13% al PIB del país en su estimación más moderada, según un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu) elaborado con la plataforma de transporte Uber.

En el informe, denominado ‘Movilidad Urbana ante el Mundial 2026’, se entrevistó a más de mil 500 mexicanos sobre cuestiones como el transporte durante la Copa del Mundo o la derrama económica prevista.

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Según explicó este miércoles el director de análisis de mercado de The CIU, Gonzalo Rojón, la principal conclusión del estudio es que el impacto económico en las tres sedes de México- Ciudad de México, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte)- será de 2.570 millones de dólares en “menos de un mes”.

“Eso es importante porque representa 0.13% adicional al PIB. Entonces es bastante la cantidad de dinero que se está generando y también una cantidad de empleos adicionales temporales”, dijo Rojón.

De acuerdo a sus datos, se generarán un total de 105 mil empleos durante el torneo deportivo en sectores como el de los alojamientos.

Por todo ello, aseguró que son números “muy importantes” que reflejan el impacto que tendrá este evento pese a que la mayoría de partidos tendrán lugar en Estados Unidos.

Respecto a la movilidad, el informe establece que el medio de transporte preferido por los encuestados es el transporte público (72.4%), mientras que las plataformas de movilidad como Uber (35.8%) ocupan el segundo lugar.

En este sentido, de todas las personas que viajarán en avión para acudir a los partidos, el 47.9% recurrirá también a las plataformas de movilidad frente a los medios de transporte más convencionales como taxis o vehículos de particulares.

Uber es la aplicación preferida por los encuestados (81.4%), quienes justifican su decisión en la mayor percepción de seguridad que perciben gracias a la posibilidad de poder grabar el viaje.

El estudio establece que, en caso de que no existiera esta plataforma, el 50% de las personas no irían a los partidos de la Copa del Mundo, ya que la mayoría (62.5%) lo utiliza como vía de enlace para llegar a otros destinos.

Por su parte, el director de políticas públicas de Uber México, Diego Martínez, destacó que las cifras evidencian a la empresa como un “actor indispensable para moverse” durante el Mundial de este año.

Sobre las restricciones que tienen sus conductores en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), Martínez reconoció la existencia de operativos de la Guardia Nacional, pero afirmó que su presencia en las terminales se mantiene “normal” y que están en contacto con las autoridades para poder “facilitar los traslados”.