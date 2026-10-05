Operativo contra el alcohol en calles de Saltillo deja 10 detenidos; suman 317

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Saltillo
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    Operativo contra el alcohol en calles de Saltillo deja 10 detenidos; suman 317
    El operativo surgió a partir de peticiones de la ciudadanía para reforzar la seguridad en las calles. CORTESÍA

Nueva Tlaxcala y Saltillo 2000 concentran detenciones por beber en la vía pública

Como parte de las acciones para mantener la seguridad en las calles de Saltillo, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene el operativo contra la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública, que durante este fin de semana dejó 10 personas detenidas.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que este fue el décimo fin de semana de aplicación del operativo, con un acumulado de 317 personas detenidas desde su implementación.

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“Este es un operativo que dio inicio con base en las peticiones de la ciudadanía y en el que el alcalde Javier Díaz González nos ha instruido a no bajar la guardia. Hoy vemos que ha dejado buenos resultados”, señaló.

Explicó que las acciones se realizan en distintos sectores de la ciudad y que, durante este fin de semana, la mayoría de las detenciones se concentraron en las colonias Nueva Tlaxcala y Saltillo 2000.

$!La vigilancia se desarrolla en todos los sectores de Saltillo.
La vigilancia se desarrolla en todos los sectores de Saltillo. CORTESÍA

Garza Félix indicó que en esta ocasión se registró un menor número de detenciones en comparación con fines de semana anteriores, aunque las autoridades mantienen la vigilancia para prevenir el consumo de alcohol en espacios públicos.

El funcionario exhortó a la población a atender las recomendaciones de las autoridades y evitar la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública, debido a que esta conducta puede generar una multa de 4 mil 600 pesos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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