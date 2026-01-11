Operativo invernal en Saltillo se mantiene con saldo blanco; habrá vigilancia en regreso a clases

Los operativos de invierno que se mantienen activos en Saltillo han dejado, hasta el momento, saldo blanco, de acuerdo con el alcalde Javier Díaz, quien informó que únicamente se registró un accidente vial durante la mañana del domingo, sin personas lesionadas.

“Afortunadamente ha sido saldo blanco; nada más hoy en la mañana hubo un choque aquí abajo en Luis Echeverría, en la Lechera, donde una camioneta se derrapa y se lleva una ballena y se impacta con unos carros que venían en sentido contrario, pero no hay lesionados”, dijo.

Comentó desde la noche del sábado, se han realizado recorridos en avenidas, colonias y puntos vulnerables, tanto para prevenir accidentes por el clima como para invitar a personas en situación de calle a resguardarse en los albergues. “El día de ayer cinco personas nacionales entraron a los albergues y 15 personas extranjeras, entre hondureños, venezolanos y colombianos. Hemos estado haciendo recorridos, invitando a la gente a que se vayan a los albergues, algunos aceptaron y cuatro rechazaron”, dijo.

Indicó que los recorridos continúan para detectar posibles riesgos, como congelamiento en puentes y vialidades, además de mantener presencia preventiva en coordinación con Protección Civil, Bomberos y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de los operativos carrusel.

Además de los patrullajes en calles, agregó que también se han realizado recorridos en hospitales, donde se detectó la presencia de personas que no son originarias de Saltillo ni del estado. “Estuvimos al pendiente y me llamó mucho la atención que había mucha gente de otras partes de la República, de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, que estaban visitando familiares que ya viven aquí”, comentó, al señalar que se mantiene vigilancia para atender cualquier situación derivada del frío.

Ante las condiciones de baja temperatura y humedad, el alcalde hizo un llamado directo a la población para evitar traslados innecesarios. “Pedirle a los ciudadanos resguardarse este domingo; si no tienen que salir, mejor no salgan, abríguense bien y estén muy al pendiente de las recomendaciones, sobre todo porque la temperatura vuelve a descender mañana temprano”, dijo.

Sobre el regreso a clases, confirmó que no hay condiciones para suspender actividades escolares, aunque sí se implementará un operativo especial. “Sí hay operativo de regreso a clases, tanto en las escuelas como en vialidades, con apoyo de Seguridad, Bomberos y Protección Civil, para que la gente le baje a la velocidad y evitar accidentes”, mencionó.

Díaz González añadió que, en caso de que las temperaturas bajen aún más y se mantenga la humedad, las autoridades estarán atentas ante cualquier eventualidad. “Estamos al pendiente por si llega a presentarse aguanieve o algo de nieve en algunas partes del municipio; lo más importante es salvaguardar la integridad de las familias”, afirmó.

Finalmente, reiteró las medidas de prevención, como tomar distancia entre vehículos, salir con tiempo y reducir la velocidad, y confirmó que las rutas de transporte ‘Aquí Vamos Gratis’ operan con normalidad, mientras que la Ruta Recreativa Por Amor a Saltillo fue suspendida de manera preventiva. “Es importante que la gente tome su tiempo y extreme precauciones en estos días”, concluyó.