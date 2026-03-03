$!La Universidad Autónoma de Coahuila despliega agenda académica, cultural y social por el 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) desarrollará una amplia agenda de actividades académicas, culturales y de vinculación social orientadas a la reflexión, el diálogo y la expresión artística, con el propósito de visibilizar el papel de las mujeres en la vida pública y universitaria.

Las acciones se desplegarán en las distintas unidades académicas del estado, integrando mesas de análisis, círculos de lectura, exposiciones, conversatorios, torneos deportivos, colectas solidarias y espacios de expresión creativa.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe ilumina la Plaza Principal por el Día de la Mujer

ANÁLISIS DEL LIDERAZGO FEMENINO EN EL SERVICIO PÚBLICO

A través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y el Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CICS), el 3 de marzo se realizó la Mesa de Análisis “Las Mujeres en la Administración Pública”, en la que participaron la alcaldesa de Ocampo, Adriana Valdez López; la directora de Agenda de Género del Instituto Municipal de la Mujer en Torreón, Martha Isela Fernández, y la coordinadora regional del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Matamoros, María Nelly Zavala.

Coordinada por la Dra. María del Rosario Varela, la mesa tuvo como eje central el intercambio de perspectivas sobre los retos, avances y oportunidades para las mujeres en cargos de toma de decisiones dentro del servicio público.

En la misma Facultad, la Coordinación de Sociología puso en marcha el Círculo de Lectura Feminista, espacio transincluyente dirigido a mujeres (cis y trans) y personas no binarias, con la obra “Con todo sobre el amor”, de bell hooks, distribuida en seis sesiones semanales.

ARTE, MEMORIA E IDENTIDAD EN LOS ESPACIOS UNIVERSITARIOS

La agenda cultural contempla exposiciones como “Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos”, inspirada en la frase de Sor Juana Inés de la Cruz, presentada en la Escuela de Ciencias de la Comunidad por Marcela Lozano Valdivia de Wong.

TE PUEDE INTERESAR: Arte y conciencia social marcan el 8M en Ramos Arizpe

Asimismo, en el contexto del 69 aniversario de la máxima casa de estudios, la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, mediante el programa Lobos Culturales, inaugurará la muestra “Ella somos todas” en el edificio de Rectoría. La exposición reúne obras de estudiantes, docentes y trabajadores que, desde diversas disciplinas artísticas, comparten miradas sobre identidad, lucha y sororidad.

En el Instituto Manuel Muñoz Olivares, en Matamoros, se desarrollará Cinema IMMO y la exposición “El árbol de nuestras ancestras”, acompañada de la presentación de biografías.

CONVERSATORIOS, MARCHAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

La programación incluye un conversatorio en la Unidad Saltillo, conferencias en línea sobre “Género, feminismo y vida cotidiana”, así como talleres sobre violencia digital y síndromes asociados a la violencia de pareja.