La Universidad Autónoma de Coahuila despliega agenda académica, cultural y social por el 8M

/ 3 marzo 2026
    La Universidad Autónoma de Coahuila despliega agenda académica, cultural y social por el 8M
    Estudiantes, docentes y trabajadoras participan en exposiciones, conversatorios y actividades culturales por el 8M en las distintas unidades académicas. CORTESÍA

Conferencias, mesas de análisis, exposiciones, torneos y colectas integran la jornada conmemorativa de la Universidad Autónoma de Coahuila por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) desarrollará una amplia agenda de actividades académicas, culturales y de vinculación social orientadas a la reflexión, el diálogo y la expresión artística, con el propósito de visibilizar el papel de las mujeres en la vida pública y universitaria.

Las acciones se desplegarán en las distintas unidades académicas del estado, integrando mesas de análisis, círculos de lectura, exposiciones, conversatorios, torneos deportivos, colectas solidarias y espacios de expresión creativa.

ANÁLISIS DEL LIDERAZGO FEMENINO EN EL SERVICIO PÚBLICO

A través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y el Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CICS), el 3 de marzo se realizó la Mesa de Análisis “Las Mujeres en la Administración Pública”, en la que participaron la alcaldesa de Ocampo, Adriana Valdez López; la directora de Agenda de Género del Instituto Municipal de la Mujer en Torreón, Martha Isela Fernández, y la coordinadora regional del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Matamoros, María Nelly Zavala.

Coordinada por la Dra. María del Rosario Varela, la mesa tuvo como eje central el intercambio de perspectivas sobre los retos, avances y oportunidades para las mujeres en cargos de toma de decisiones dentro del servicio público.

En la misma Facultad, la Coordinación de Sociología puso en marcha el Círculo de Lectura Feminista, espacio transincluyente dirigido a mujeres (cis y trans) y personas no binarias, con la obra “Con todo sobre el amor”, de bell hooks, distribuida en seis sesiones semanales.

ARTE, MEMORIA E IDENTIDAD EN LOS ESPACIOS UNIVERSITARIOS

La agenda cultural contempla exposiciones como “Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos”, inspirada en la frase de Sor Juana Inés de la Cruz, presentada en la Escuela de Ciencias de la Comunidad por Marcela Lozano Valdivia de Wong.

Asimismo, en el contexto del 69 aniversario de la máxima casa de estudios, la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, mediante el programa Lobos Culturales, inaugurará la muestra “Ella somos todas” en el edificio de Rectoría. La exposición reúne obras de estudiantes, docentes y trabajadores que, desde diversas disciplinas artísticas, comparten miradas sobre identidad, lucha y sororidad.

En el Instituto Manuel Muñoz Olivares, en Matamoros, se desarrollará Cinema IMMO y la exposición “El árbol de nuestras ancestras”, acompañada de la presentación de biografías.

CONVERSATORIOS, MARCHAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

La programación incluye un conversatorio en la Unidad Saltillo, conferencias en línea sobre “Género, feminismo y vida cotidiana”, así como talleres sobre violencia digital y síndromes asociados a la violencia de pareja.

En la Unidad Lagunamontarán la exposición de pintura “Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos”. CORTESÍA

El 5 de marzo se realizará una marcha interna en la Unidad Camporredondo, además de un Concurso de Expresión Artística en la Facultad de Psicología y el Rally “Acción Picnic Morado 8M”. En la Unidad Laguna se llevará a cabo el conversatorio “Soy mujer UAdeC”.

El 10 de marzo, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Unidad Laguna ofrecerá la plática “La mujer en la ingeniería: construyendo el futuro con talento y determinación”, centrada en liderazgo y participación femenina en áreas técnicas.

SOLIDARIDAD, DEPORTE Y EMPRENDIMIENTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Del 5 al 20 de marzo, el programa Lobos en Acción de la Escuela Superior de Ingeniería en la Unidad Norte realizará la colecta “Ayuda para mujeres en situación vulnerable”, recibiendo artículos de higiene personal. De manera paralela, en la FCPyS Unidad Laguna se reunirán insumos para apoyar a internas del reclusorio femenil de San Pedro.

En el ámbito deportivo, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y el Instituto Estatal del Deporte, en coordinación con la Asociación de Ajedrez del Estado y la Coordinación de Deportes de la UAdeC, convocó al Torneo Estatal Femenil de Ajedrez Rápido 2026.

La Facultad de Contaduría y Administración en la Unidad Laguna organizará el Bazar FCA, enfocado en impulsar a emprendedoras universitarias; mientras que el Instituto “Adolfo E. Romo Cadena” en Múzquiz mantiene abierta su convocatoria de dibujo y arte con técnicas libres, cuyos ganadores serán premiados el 10 de marzo.

Con esta agenda integral, la UAdeC refrenda su compromiso con la promoción de la igualdad sustantiva, la construcción de espacios libres de violencia y el fortalecimiento de la participación activa de las mujeres en la vida académica, cultural y social del estado.

