Operativos antidroga: Fiscalía reporta 52 cateos en Saltillo; cristal encabeza los decomisos

En lo que va de 2025, Saltillo concentra más de medio centenar de cateos por narcomenudeo, según datos de la Fiscalía General del Estado. Al corte de octubre, la dependencia informó que se han realizado 52 intervenciones en domicilios y comercios, con el aseguramiento de 20 kilos y medio de cristal, 40 kilos de mariguana, 844 gramos de cocaína y dos armas cortas, además de 42.6 kilos más de droga incautados en Arteaga.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañéz, comentó que la estrategia de cateos cumple con varios objetivos, entre ellos el combate directo al narcomenudeo y la prevención del delito. Afirmó que las acciones se realizan en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno y destacó que la participación ciudadana ha sido clave, pues gran parte de los cateos derivan de denuncias vecinales.

El fiscal agregó que en todo el estado se han ejecutado 360 cateos, con 236 personas detenidas y 468 kilogramos de narcóticos asegurados. Aseguró que los aseguramientos de armas también forman parte de este esquema, cuyo fin -dijo- es impedir el paso de la delincuencia organizada hacia la entidad.

En Saltillo, los cateos se han mantenido de forma constante desde mayo. Ese mes, las autoridades aseguraron siete kilos de mariguana en una vivienda del Centro, además de intervenir tres casas en el oriente, donde se localizó droga conocida como cristal y motocicletas con reporte de robo. También se detuvo a una joven con 20 dosis de cristal en la zona centro.

Para junio, la estrategia se reforzó con cateos en las colonias Bellavista y Rubén Jaramillo, donde se incautaron más de un kilo de cristal, cuatro de mariguana y pequeñas cantidades de cocaína. En Ramos Arizpe, un operativo en la colonia Cactus II permitió detener a tres personas y asegurar medio kilo de metanfetamina lista para su venta.

En julio, los cateos se concentraron nuevamente en la zona centro y en la Bellavista, donde se clausuró un punto de venta clandestino que también distribuía alcohol. En esa intervención se decomisaron 36 bolsas con metanfetamina y cientos de botellas de licor, además de cinco detenidos.

Durante agosto, el operativo más grande tuvo lugar en Lomas de Lourdes, donde se aseguraron 28 kilos de mariguana, armas y hasta fauna silvestre. Ese mismo mes, otro cateo en la Bellavista derivó en el decomiso de drogas duras, y siete paqueterías fueron revisadas en un operativo antidrogas que concluyó con saldo blanco.