Operativos antidroga: Fiscalía reporta 52 cateos en Saltillo; cristal encabeza los decomisos
En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado ha ejecutado 360 cateos en Coahuila; 52 de ellos en Saltillo, donde se han asegurado más de 20 kilos de cristal y 40 de mariguana. Ramos Arizpe y Arteaga también registran decomisos relevantes
En lo que va de 2025, Saltillo concentra más de medio centenar de cateos por narcomenudeo, según datos de la Fiscalía General del Estado. Al corte de octubre, la dependencia informó que se han realizado 52 intervenciones en domicilios y comercios, con el aseguramiento de 20 kilos y medio de cristal, 40 kilos de mariguana, 844 gramos de cocaína y dos armas cortas, además de 42.6 kilos más de droga incautados en Arteaga.
El titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañéz, comentó que la estrategia de cateos cumple con varios objetivos, entre ellos el combate directo al narcomenudeo y la prevención del delito. Afirmó que las acciones se realizan en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno y destacó que la participación ciudadana ha sido clave, pues gran parte de los cateos derivan de denuncias vecinales.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: cateo en la Bellavista deja un detenido y decomiso de drogas
El fiscal agregó que en todo el estado se han ejecutado 360 cateos, con 236 personas detenidas y 468 kilogramos de narcóticos asegurados. Aseguró que los aseguramientos de armas también forman parte de este esquema, cuyo fin -dijo- es impedir el paso de la delincuencia organizada hacia la entidad.
En Saltillo, los cateos se han mantenido de forma constante desde mayo. Ese mes, las autoridades aseguraron siete kilos de mariguana en una vivienda del Centro, además de intervenir tres casas en el oriente, donde se localizó droga conocida como cristal y motocicletas con reporte de robo. También se detuvo a una joven con 20 dosis de cristal en la zona centro.
Para junio, la estrategia se reforzó con cateos en las colonias Bellavista y Rubén Jaramillo, donde se incautaron más de un kilo de cristal, cuatro de mariguana y pequeñas cantidades de cocaína. En Ramos Arizpe, un operativo en la colonia Cactus II permitió detener a tres personas y asegurar medio kilo de metanfetamina lista para su venta.
En julio, los cateos se concentraron nuevamente en la zona centro y en la Bellavista, donde se clausuró un punto de venta clandestino que también distribuía alcohol. En esa intervención se decomisaron 36 bolsas con metanfetamina y cientos de botellas de licor, además de cinco detenidos.
Durante agosto, el operativo más grande tuvo lugar en Lomas de Lourdes, donde se aseguraron 28 kilos de mariguana, armas y hasta fauna silvestre. Ese mismo mes, otro cateo en la Bellavista derivó en el decomiso de drogas duras, y siete paqueterías fueron revisadas en un operativo antidrogas que concluyó con saldo blanco.
En septiembre, la colonia Ojo de Agua fue escenario de uno de los cateos más amplios del año: cuatro domicilios intervenidos con apoyo del Ejército y la Marina. En total se incautaron metanfetaminas, mariguana, cocaína, básculas y máquinas tragamonedas, y fueron detenidas dos personas. En paralelo, en Ramos Arizpe se aseguraron 100 kilos de mariguana durante un operativo carretero.
Ya en octubre, las autoridades realizaron los decomisos más grandes del año en la capital. En la colonia Guayulera se aseguraron 14 kilos de cristal y 74 mil pesos en efectivo, con siete personas detenidas, mientras que en la Nueva Tlaxcala se localizaron 16 kilos de mariguana y se arrestó a una mujer de 24 años. También se reportaron cateos en Miguel Hidalgo y Universidad Pueblo, donde se hallaron cocaína y metanfetaminas.
El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, mencionó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se mantiene coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Fiscalía y las fuerzas federales. “Reforzaremos los operativos para evitar la comercialización y el consumo de sustancias ilegales; es una tarea por el bien de la juventud y de la seguridad”, aseguró.
Fernández Montañéz, fiscal estatal concluyó que los resultados reflejan la confianza ciudadana y la cooperación institucional. “Cada cateo parte de una denuncia; esa participación nos ha permitido evitar riesgos y cerrar el paso a grupos delictivos”, finalizó.
Otros operativos con decomisos
Además de los cateos, otras acciones de seguridad también derivaron en aseguramientos de droga y armas. Entre ellas, revisiones en paqueterías, inspecciones en carretera y detenciones por infracciones de tránsito que permitieron el hallazgo de narcóticos. De acuerdo con las autoridades, estas labores complementan la estrategia de prevención y vigilancia en toda la región sureste de Coahuila.