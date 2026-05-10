Ordena Javier Díaz reforzar vigilancia en colonias de Saltillo para frenar robos y riñas

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Saltillo
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    Ordena Javier Díaz reforzar vigilancia en colonias de Saltillo para frenar robos y riñas
    El alcalde Javier Díaz González encabezó una reunión con mandos policiales para fortalecer la vigilancia preventiva en colonias de Saltillo. CORTESÍA

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en los distintos sectores de la ciudad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo una reunión de trabajo con directivos policiales y responsables de los agrupamientos operativos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se acordó intensificar la presencia preventiva en colonias y espacios públicos.

Durante el encuentro, el edil pidió reforzar los patrullajes y las labores de vigilancia al interior de las zonas habitacionales, priorizando acciones orientadas a prevenir delitos patrimoniales, conflictos vecinales y situaciones que alteren el orden público.

$!Autoridades municipales revisaron estrategias de proximidad social, patrullajes y coordinación operativa para reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.
Autoridades municipales revisaron estrategias de proximidad social, patrullajes y coordinación operativa para reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA
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“Así como existe un blindaje en materia de prevención de delitos de alto impacto, también debe haber un blindaje al interior de las colonias para prevenir delitos como robos y riñas”, señaló Javier Díaz ante los mandos operativos.

En la mesa de trabajo participaron el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, directores de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste, además de delegados y responsables de distintas áreas operativas, quienes presentaron reportes sobre recorridos preventivos, atención a reportes ciudadanos y presencia policial en diversos sectores de la capital coahuilense.

$!La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana busca intensificar acciones contra robos, riñas y otras conductas que afectan la tranquilidad de las familias saltillenses.
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana busca intensificar acciones contra robos, riñas y otras conductas que afectan la tranquilidad de las familias saltillenses. CORTESÍA

Asimismo, se revisaron mecanismos de coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, así como estrategias de proximidad social y vigilancia permanente que actualmente se aplican en colonias de Saltillo.

Las autoridades municipales destacaron que estas reuniones permiten evaluar resultados, ajustar operativos y fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad en beneficio de las familias saltillenses.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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