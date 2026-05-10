Ordena Javier Díaz reforzar vigilancia en colonias de Saltillo para frenar robos y riñas

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en los distintos sectores de la ciudad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo una reunión de trabajo con directivos policiales y responsables de los agrupamientos operativos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se acordó intensificar la presencia preventiva en colonias y espacios públicos. Durante el encuentro, el edil pidió reforzar los patrullajes y las labores de vigilancia al interior de las zonas habitacionales, priorizando acciones orientadas a prevenir delitos patrimoniales, conflictos vecinales y situaciones que alteren el orden público.

“Así como existe un blindaje en materia de prevención de delitos de alto impacto, también debe haber un blindaje al interior de las colonias para prevenir delitos como robos y riñas”, señaló Javier Díaz ante los mandos operativos. En la mesa de trabajo participaron el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, directores de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste, además de delegados y responsables de distintas áreas operativas, quienes presentaron reportes sobre recorridos preventivos, atención a reportes ciudadanos y presencia policial en diversos sectores de la capital coahuilense.

Asimismo, se revisaron mecanismos de coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, así como estrategias de proximidad social y vigilancia permanente que actualmente se aplican en colonias de Saltillo. Las autoridades municipales destacaron que estas reuniones permiten evaluar resultados, ajustar operativos y fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad en beneficio de las familias saltillenses.

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