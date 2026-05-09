El Día de las Madres frente a la ausencia de hijas e hijos: ¿Qué significa festejar en un país de personas desaparecidas?

Con el tiempo, estas iniciativas fueron cambiando hasta convertirse en una conmemoración más formal. Bajo la inspiración de estos antecedentes, se promovió la idea de dedicar un día especial a las madres, estableciendo su celebración el segundo domingo de mayo en Estados Unidos. Además, su reconocimiento se fortaleció con el apoyo político, lo que permitió que esta fecha se extendiera a otros países.

El Día de las Madres tiene un origen que refleja distintos procesos sociales y culturales en torno a la figura materna. Sus primeros antecedentes se ubican en Estados Unidos en el siglo 19, con iniciativas impulsadas por mujeres como Julia Ward Howe y después Anna Jarvis , quienes organizaron encuentros para reflexionar sobre el papel de las madres, especialmente en un contexto marcado por la guerra. Estas actividades surgieron a partir de las experiencias de mujeres afectadas por conflictos como la Guerra de Secesión , lo que dio a la maternidad un sentido más colectivo.

En México, esta celebración comenzó a difundirse en 1922 a través del periódico Excélsior, lo que impulsó su adopción. Posteriormente, se promovió desde el ámbito educativo y más adelante, en 1946, se oficializó, consolidando el 10 de mayo como el Día de las Madres en el país.

Pero ¿qué implica ser madre? La maternidad no es algo estático; ha ido construyéndose históricamente, enlazándose con creencias y significados que se encuentran en constante transformación. A lo largo del tiempo, ha estado profundamente influido por factores culturales y sociales que vinculan a la mujer con la procreación y la crianza.

Estas dimensiones se entrecruzan y dan forma a una noción que durante mucho tiempo ha sido una de las principales bases de la autodefinición de las mujeres, incluso para aquellas que no son madres. En la actualidad, este concepto se encuentra en un proceso de cambio, donde los roles tradicionales se transforman y surgen nuevas formas de entender la experiencia de ser mujer y madre.

Sin embargo, esta construcción simbólica contrasta profundamente con la realidad de muchas mujeres en México y América Latina, que viven la maternidad atravesada por la violencia, específicamente por el fenómeno de la desaparición de sus hijas e hijos. En estos contextos, la maternidad ha dejado de limitarse al ámbito privado para irrumpir en el espacio público y político. Las madres buscadoras han transformado el dolor en acción colectiva, organizándose, exigiendo verdad, justicia y memoria, e interpelando directamente al Estado.

El deseo de saber se convierte en una fuerza que moviliza cuerpos, emociones y saberes. Estas maternidades dejan de ser únicamente un rol social para convertirse en una forma de resistencia. No sólo enfrentan la desaparición de sus hijas e hijos, sino también múltiples violencias institucionales: la negligencia, los obstáculos para buscar y la falta de respuestas. A pesar de ello, su conocimiento y experiencia han sido fundamentales para impulsar procesos de búsqueda en contextos donde el Estado ha sido insuficiente.

En este escenario, la maternidad se redefine; ya no es sólo cuidado en el hogar, sino también lucha en el espacio público. Muchas mujeres han sido empujadas por la violencia a recorrer caminos que nunca imaginaron, convirtiéndose en actoras centrales en la exigencia de justicia. La deuda hacia ellas es interminable. El paso del tiempo no trae respuestas y, lamentablemente, muchas madres han muerto sin saber qué ocurrió con sus hijas e hijos.

Pero no sólo mueren por el paso del tiempo, también mueren a causa de la violencia que se ha encargado de perseguirlas, amenazarlas e incluso asesinarlas por buscar. En este contexto, hay desapariciones que no ocurren una sola vez, sino dos, tres o más: se repiten en la ausencia prolongada, en la falta de verdad, en la revictimización institucional y en la violencia que alcanza también a quienes buscan.