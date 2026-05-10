Guarderías del IMSS en Coahuila, solo para 3% de infantes; construirán 51 más

De acuerdo con información pública del Instituto, en febrero de este año recibieron servicio de guardería en el estado 7 mil 582 infantes, 3 mil 689 niñas y 3 mil 893 niños en 51 diferentes centros.

Las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila brindan servicio solo al 2.8 por ciento del total de infantes en edad para recibir la atención.

Información de la Comisión Nacional de Población (Conapo) estima que para este 2026 existen en el estado 270 mil 717 infantes entre los cero y los cuatro años, edad máxima para asistir a una guardería del Instituto, por lo que solo 2.8 por ciento fue atendido en guarderías.

Los datos del IMSS también mostraron que, respecto al mismo periodo del año pasado, se presentaron 417 altas y 340 bajas, con una tasa de ocupación del 85.77 por ciento.

Asimismo, se expuso que actualmente hay mil 293 solicitudes pendientes, 185 en trámite. Se atendieron a 2 mil 637 padres y 4 mil 397 madres.

Los municipios que cuentan con al menos una guardería del Seguro Social son Acuña, Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Nava, Nueva Rosita, Parras de la Fuente, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San Pedro de las Colonias y Torreón.

Particularmente llama la atención el caso de Ramos Arizpe, donde hay 12 mil infantes en edad de guardería según la Conapo y solo hay dos estancias para atenderlos.

CONSTRUIRÁN OTRAS 51 GUARDERÍAS

En diciembre del año pasado, el IMSS y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Coahuila, informaron que actualmente trabajan para la creación de 51 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en la entidad.

Expusieron que se planea la creación de estos centros en los 38 municipios del estado, aunque el proyecto contempla la construcción de los primeros CECI en los centros poblacionales más importantes, como Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras.

“Contarán con sistemas contra incendios, circuito cerrado de televisión, sin instalaciones de gas, biométrico facial para fortalecer los mecanismos de seguridad y el Programa Cero Tolerancia al Maltrato Infantil”.

Cada uno de ellos tendrá capacidad para atender entre 110 y 250 niñas y niños, con laboratorio de leche, almacén de víveres, sala de usos múltiples, aulas de preescolar 1, de educación inicial 1, 2 y , así como con áreas de juegos, bodega general, taller de conservación, lavandería, cocina, área de fomento a la salud, de recepción y control, de administración y pedagogía”, informaron las instituciones en diciembre del año pasado.

Asimismo, detallaron el pasado 8 de mayo que actualmente se trabaja en el proceso de donación de los terrenos, mismos que son evaluados con requisitos puntuales desde las oficinas centrales del Instituto.