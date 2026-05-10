Guarderías del IMSS en Coahuila, solo para 3% de infantes; construirán 51 más

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    Guarderías del IMSS en Coahuila, solo para 3% de infantes; construirán 51 más
    15 municipios de Coahuila cuentan con al menos una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social. IMSS

Para el final de la actual administración federal, se pretende que cada guardería nueva atienda entre 110 y 250 niñas y niños

Las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila brindan servicio solo al 2.8 por ciento del total de infantes en edad para recibir la atención.

De acuerdo con información pública del Instituto, en febrero de este año recibieron servicio de guardería en el estado 7 mil 582 infantes, 3 mil 689 niñas y 3 mil 893 niños en 51 diferentes centros.

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Información de la Comisión Nacional de Población (Conapo) estima que para este 2026 existen en el estado 270 mil 717 infantes entre los cero y los cuatro años, edad máxima para asistir a una guardería del Instituto, por lo que solo 2.8 por ciento fue atendido en guarderías.

Los datos del IMSS también mostraron que, respecto al mismo periodo del año pasado, se presentaron 417 altas y 340 bajas, con una tasa de ocupación del 85.77 por ciento.

Asimismo, se expuso que actualmente hay mil 293 solicitudes pendientes, 185 en trámite. Se atendieron a 2 mil 637 padres y 4 mil 397 madres.

Los municipios que cuentan con al menos una guardería del Seguro Social son Acuña, Frontera, Matamoros, Monclova, Múzquiz, Nava, Nueva Rosita, Parras de la Fuente, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San Pedro de las Colonias y Torreón.

Particularmente llama la atención el caso de Ramos Arizpe, donde hay 12 mil infantes en edad de guardería según la Conapo y solo hay dos estancias para atenderlos.

CONSTRUIRÁN OTRAS 51 GUARDERÍAS

En diciembre del año pasado, el IMSS y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Coahuila, informaron que actualmente trabajan para la creación de 51 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en la entidad.

Expusieron que se planea la creación de estos centros en los 38 municipios del estado, aunque el proyecto contempla la construcción de los primeros CECI en los centros poblacionales más importantes, como Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras.

“Contarán con sistemas contra incendios, circuito cerrado de televisión, sin instalaciones de gas, biométrico facial para fortalecer los mecanismos de seguridad y el Programa Cero Tolerancia al Maltrato Infantil”.

Cada uno de ellos tendrá capacidad para atender entre 110 y 250 niñas y niños, con laboratorio de leche, almacén de víveres, sala de usos múltiples, aulas de preescolar 1, de educación inicial 1, 2 y , así como con áreas de juegos, bodega general, taller de conservación, lavandería, cocina, área de fomento a la salud, de recepción y control, de administración y pedagogía”, informaron las instituciones en diciembre del año pasado.

Asimismo, detallaron el pasado 8 de mayo que actualmente se trabaja en el proceso de donación de los terrenos, mismos que son evaluados con requisitos puntuales desde las oficinas centrales del Instituto.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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