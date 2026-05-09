Tras denuncia de Morena, IEC analiza protección para Delia Hernández en San Pedro

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Tras denuncia de Morena, IEC analiza protección para Delia Hernández en San Pedro
    Autoridades de seguridad pública realizan un análisis de riesgo para definir posibles medidas de protección para la candidata Delia Hernández Alvarado. ARCHIVO

El Instituto Electoral de Coahuila ha activado formalmente los protocolos de seguridad tras recibir una solicitud de medidas de protección para Delia Hernández Alvarado, candidata de Morena a la diputación por el distrito 4

El presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, confirmó a VANGUARDIA que la institución ya atiende el caso denunciado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por agresiones contra la candidata Delia Hernández Alvarado en el municipio de San Pedro de las Colonias.

De acuerdo con la información proporcionada, el caso se atiende en coordinación con las autoridades de seguridad pública, siguiendo la ruta establecida en el acuerdo IEC/CG/97/2026.

Conforme al procedimiento institucional, la solicitud fue recibida por el Consejo General y remitida de inmediato a la Secretaría Ejecutiva, la cual deberá turnarla sin dilación a la instancia de seguridad correspondiente. Actualmente, las autoridades de seguridad pública realizan un análisis de riesgo de la candidatura para determinar la viabilidad y el tipo de plan de seguridad que se implementará para la candidata.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acusa-morena-ataque-contra-delia-hernandez-en-san-pedro-PP20587923

El IEC informó que mantendrá un seguimiento constante de las solicitudes y de las medidas de protección adoptadas a través de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Coahuila.

Hasta el momento, el órgano electoral espera el dictamen técnico de la autoridad de seguridad para formalizar las acciones preventivas.

Este despliegue institucional surge tras la denuncia de hechos violentos ocurridos el pasado sábado en la plaza de la Secundaria Cobán, en San Pedro de las Colonias, durante el proceso para renovar el Congreso del Estado.

Según la denuncia de Morena, integrantes de su equipo de campaña fueron víctimas de agresiones físicas y verbales que calificaron como una tentativa de homicidio y violencia política organizada, señalando directamente a Edgar Sánchez, de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), como responsable de atentar contra la integridad de brigadistas y de la candidata.

Tras ser señalado como supuesto candidato a diputado por la alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC, el partido tricolor indicó que el problema corresponde a un conflicto interno entre grupos ligados a Morena y se deslindó del caso. Asimismo, calificó como falso el intento de hacer creer que Sánchez pertenece actualmente a la coalición.

¿QUIÉN ES ÉDGAR SÁNCHEZ?

Édgar Sánchez es un político de la Región Laguna que ha competido por diputaciones locales y por la alcaldía de San Pedro de las Colonias.

Fue diputado local en el periodo 2018-2020 y ha militado tanto en Morena como en UDC. Además, también participó como diputado independiente.

Este año, Sánchez anunció públicamente su regreso a UDC al señalar: “Regreso a mis orígenes con el corazón lleno de gratitud”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Candidatos
Elecciones
ciudadanía

Localizaciones


Coahuila
san pedro de las colonias

Organizaciones


IEC
Morena

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Gobierno de Coahuila mantiene programas de apoyo, capacitación y acompañamiento para mujeres en distintas regiones del estado.

Celebra Coahuila a las mujeres que son el corazón de las familias
Morena denunció que Delia Aurora Hernández y miembros de su equipo fueron agredidos durante actividades políticas realizadas en San Pedro de las Colonias.

Acusa Morena ataque contra Delia Hernández en San Pedro
Representación en óleo de la Batalla de la Angostura.

La Batalla de la Angostura, 1847: la tragedia y las preguntas sin respuesta
La Policía Cibernética recomendó evitar enlaces y códigos sospechosos para reducir riesgos de fraude o robo de información.

Alertan en Saltillo por aumento de ciberdelitos

En resumen

En resumen
Mal ejemplo

Mal ejemplo
NosotrAs: Cuando el Estado improvisa, las mujeres sostienen

NosotrAs: Cuando el Estado improvisa, las mujeres sostienen
true

POLITICÓN: Avanzan 27 mujeres en proceso para presidir el Instituto Electoral de Coahuila