Tras denuncia de Morena, IEC analiza protección para Delia Hernández en San Pedro

Conforme al procedimiento institucional, la solicitud fue recibida por el Consejo General y remitida de inmediato a la Secretaría Ejecutiva, la cual deberá turnarla sin dilación a la instancia de seguridad correspondiente. Actualmente, las autoridades de seguridad pública realizan un análisis de riesgo de la candidatura para determinar la viabilidad y el tipo de plan de seguridad que se implementará para la candidata.

De acuerdo con la información proporcionada, el caso se atiende en coordinación con las autoridades de seguridad pública, siguiendo la ruta establecida en el acuerdo IEC/CG/97/2026.

El presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, confirmó a VANGUARDIA que la institución ya atiende el caso denunciado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por agresiones contra la candidata Delia Hernández Alvarado en el municipio de San Pedro de las Colonias.

El IEC informó que mantendrá un seguimiento constante de las solicitudes y de las medidas de protección adoptadas a través de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Coahuila.

Hasta el momento, el órgano electoral espera el dictamen técnico de la autoridad de seguridad para formalizar las acciones preventivas.

Este despliegue institucional surge tras la denuncia de hechos violentos ocurridos el pasado sábado en la plaza de la Secundaria Cobán, en San Pedro de las Colonias, durante el proceso para renovar el Congreso del Estado.

Según la denuncia de Morena, integrantes de su equipo de campaña fueron víctimas de agresiones físicas y verbales que calificaron como una tentativa de homicidio y violencia política organizada, señalando directamente a Edgar Sánchez, de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), como responsable de atentar contra la integridad de brigadistas y de la candidata.

Tras ser señalado como supuesto candidato a diputado por la alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC, el partido tricolor indicó que el problema corresponde a un conflicto interno entre grupos ligados a Morena y se deslindó del caso. Asimismo, calificó como falso el intento de hacer creer que Sánchez pertenece actualmente a la coalición.

¿QUIÉN ES ÉDGAR SÁNCHEZ?

Édgar Sánchez es un político de la Región Laguna que ha competido por diputaciones locales y por la alcaldía de San Pedro de las Colonias.

Fue diputado local en el periodo 2018-2020 y ha militado tanto en Morena como en UDC. Además, también participó como diputado independiente.

Este año, Sánchez anunció públicamente su regreso a UDC al señalar: “Regreso a mis orígenes con el corazón lleno de gratitud”.