Reúnen conciertos por Día de las Madres a miles de familias en colonias de Saltillo

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    Reúnen conciertos por Día de las Madres a miles de familias en colonias de Saltillo
    Miles de familias acudieron a los conciertos organizados por el Gobierno Municipal de Saltillo para celebrar el Día de las Madres en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Durante cuatro días, el Gobierno Municipal llevó espectáculos musicales gratuitos a distintos sectores de la ciudad, donde miles de asistentes disfrutaron de agrupaciones tropicales y espacios de convivencia familiar

Con plazas públicas y espacios recreativos completamente abarrotados, miles de familias participaron en los conciertos organizados por el Gobierno Municipal de Saltillo con motivo de los festejos por el Día de las Madres, en una serie de eventos realizados en distintos puntos de la ciudad.

Las celebraciones se desarrollaron durante cuatro jornadas consecutivas en colonias como Guayulera, Teresitas, Zaragoza y Satélite Norte, donde decenas de familias acudieron desde temprana hora para disfrutar de espectáculos musicales gratuitos y actividades de convivencia.

El arranque de las presentaciones tuvo lugar en el parque Abraham Curbelo, en la colonia Guayulera. Posteriormente, las actividades continuaron en las inmediaciones del Multideportivo El Sarape, en el sector Teresitas, además de la plaza pública de la colonia Zaragoza, concluyendo este sábado en el estacionamiento de “Mi Tienda”, en Satélite Norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/familias-llenan-de-ambiente-jornada-musical-por-el-dia-de-las-madres-en-la-satelite-de-saltillo-JO20590678
$!Agrupaciones como Sonora Dinamita y la Super Original Tropicana de Benetia encabezaron los festejos musicales realizados en colonias de Saltillo.
Agrupaciones como Sonora Dinamita y la Super Original Tropicana de Benetia encabezaron los festejos musicales realizados en colonias de Saltillo. CORTESÍA

A lo largo de la programación participaron agrupaciones reconocidas del género tropical y sonidero, entre ellas Sonora Dinamita, La Explosiva Sonora y la Super Original Tropicana de Benetia, además del grupo local Señor Bones, que también formó parte del cartel artístico.

El Ayuntamiento de Saltillo informó que todas las presentaciones fueron de acceso libre y formaron parte de las actividades organizadas para reconocer a las madres saltillenses, acercando espectáculos musicales a diferentes sectores de la ciudad.

$!Las presentaciones gratuitas se desarrollaron durante cuatro días en plazas y espacios públicos de Guayulera, Teresitas, Zaragoza y Satélite Norte.
Las presentaciones gratuitas se desarrollaron durante cuatro días en plazas y espacios públicos de Guayulera, Teresitas, Zaragoza y Satélite Norte. CORTESÍA

Autoridades municipales destacaron además la respuesta de habitantes de colonias cercanas a cada sede, quienes acudieron en familia para disfrutar de las presentaciones y del ambiente festivo generado durante las celebraciones.

Finalmente, el Gobierno Municipal agradeció la participación de las familias asistentes y reiteró que este tipo de actividades buscan fortalecer la convivencia social y llevar eventos culturales y recreativos a distintos sectores de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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