Reúnen conciertos por Día de las Madres a miles de familias en colonias de Saltillo

Con plazas públicas y espacios recreativos completamente abarrotados, miles de familias participaron en los conciertos organizados por el Gobierno Municipal de Saltillo con motivo de los festejos por el Día de las Madres, en una serie de eventos realizados en distintos puntos de la ciudad.

Las celebraciones se desarrollaron durante cuatro jornadas consecutivas en colonias como Guayulera, Teresitas, Zaragoza y Satélite Norte, donde decenas de familias acudieron desde temprana hora para disfrutar de espectáculos musicales gratuitos y actividades de convivencia.

El arranque de las presentaciones tuvo lugar en el parque Abraham Curbelo, en la colonia Guayulera. Posteriormente, las actividades continuaron en las inmediaciones del Multideportivo El Sarape, en el sector Teresitas, además de la plaza pública de la colonia Zaragoza, concluyendo este sábado en el estacionamiento de “Mi Tienda”, en Satélite Norte.