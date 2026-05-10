Reúnen conciertos por Día de las Madres a miles de familias en colonias de Saltillo
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Durante cuatro días, el Gobierno Municipal llevó espectáculos musicales gratuitos a distintos sectores de la ciudad, donde miles de asistentes disfrutaron de agrupaciones tropicales y espacios de convivencia familiar
Con plazas públicas y espacios recreativos completamente abarrotados, miles de familias participaron en los conciertos organizados por el Gobierno Municipal de Saltillo con motivo de los festejos por el Día de las Madres, en una serie de eventos realizados en distintos puntos de la ciudad.
Las celebraciones se desarrollaron durante cuatro jornadas consecutivas en colonias como Guayulera, Teresitas, Zaragoza y Satélite Norte, donde decenas de familias acudieron desde temprana hora para disfrutar de espectáculos musicales gratuitos y actividades de convivencia.
El arranque de las presentaciones tuvo lugar en el parque Abraham Curbelo, en la colonia Guayulera. Posteriormente, las actividades continuaron en las inmediaciones del Multideportivo El Sarape, en el sector Teresitas, además de la plaza pública de la colonia Zaragoza, concluyendo este sábado en el estacionamiento de “Mi Tienda”, en Satélite Norte.
A lo largo de la programación participaron agrupaciones reconocidas del género tropical y sonidero, entre ellas Sonora Dinamita, La Explosiva Sonora y la Super Original Tropicana de Benetia, además del grupo local Señor Bones, que también formó parte del cartel artístico.
El Ayuntamiento de Saltillo informó que todas las presentaciones fueron de acceso libre y formaron parte de las actividades organizadas para reconocer a las madres saltillenses, acercando espectáculos musicales a diferentes sectores de la ciudad.
Autoridades municipales destacaron además la respuesta de habitantes de colonias cercanas a cada sede, quienes acudieron en familia para disfrutar de las presentaciones y del ambiente festivo generado durante las celebraciones.
Finalmente, el Gobierno Municipal agradeció la participación de las familias asistentes y reiteró que este tipo de actividades buscan fortalecer la convivencia social y llevar eventos culturales y recreativos a distintos sectores de Saltillo.