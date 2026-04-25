Organizaciones responden a marcha de padres en Saltillo y rechazan narrativa de “obstrucción parental”

Luego de la marcha realizada por el colectivo “Soy Papá, no criminal”, que derivó en el bloqueo del periférico Luis Echeverría en Saltillo, al menos 11 organizaciones civiles emitieron un posicionamiento en el que cuestionan la narrativa sobre presunta obstrucción parental y advierten que este tipo de discursos pueden omitir contextos de violencia, abandono y responsabilidades no cumplidas en procesos familiares. A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, colectivos —entre los que se encuentran Madres Coahuilenses Contra la Violencia Vicaria y la Fundación Luz y Esperanza— señalaron que, en México, gran parte del trabajo de crianza recae en mujeres que durante años han asumido de forma individual la responsabilidad económica, emocional y cotidiana de hijas e hijos.

En el documento, las organizaciones sostienen que no puede construirse un discurso de victimización sin considerar realidades presentes en juzgados familiares, como pensiones alimenticias insuficientes, ausencias prolongadas, incumplimientos reiterados y, en algunos casos, antecedentes de violencia. “Cumplir con un porcentaje reducido de pensión alimenticia no equivale a ejercer una paternidad responsable”, expone el posicionamiento. Asimismo, subrayan que el interés superior de la niñez debe prevalecer en cualquier resolución legal, priorizando entornos seguros y libres de violencia. En ese sentido, advierten que la convivencia no puede analizarse de manera aislada, sin revisar el contexto en el que se desarrollan los conflictos familiares. Las organizaciones también cuestionan que se atribuya de forma generalizada a las mujeres la responsabilidad del distanciamiento entre padres e hijos, al considerar que existen múltiples factores que intervienen en estos procesos. “No es obstrucción cuando hubo ausencia. No es alienación cuando hubo abandono”, señalan.

El pronunciamiento, como se menciona, surge luego de la movilización registrada el pasado viernes, en la que alrededor de 50 personas marcharon desde el Parque Las Maravillas hasta las instalaciones del Poder Judicial, donde bloquearon el periférico LEA para exigir una revisión de los procesos legales en materia familiar. Finalmente, los colectivos indicaron que este tipo de debates requieren un análisis más amplio, que incluya tanto los derechos de los padres como la protección integral de niñas, niños y adolescentes, evitando simplificaciones en torno a problemáticas complejas.

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