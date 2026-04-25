Desaparece joven en Saltillo; piden ayuda para localizarla

La desaparición de una joven de 22 años en Saltillo activó los protocolos de búsqueda por parte de autoridades, quienes solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero tras ser vista por última vez el pasado 20 de abril de 2026. Se trata de Wendy Sarahí Zaragoza García, cuyo caso es atendido por la Comisión de Búsqueda de Personas, instancia que difundió su ficha con datos físicos, señas particulares y la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

De acuerdo con la información oficial, la joven fue vista por última vez en la ciudad de Saltillo, sin que hasta el momento se tengan indicios claros sobre su ubicación, lo que ha generado preocupación entre familiares y autoridades encargadas de su localización. En cuanto a sus características físicas, Wendy mide aproximadamente 1.60 metros de estatura, es de complexión media y tez blanca. Tiene el rostro redondo, cabello lacio de color castaño y de longitud media, así como ojos color café. Entre otros rasgos, presenta nariz achatada y labios delgados. Como señas particulares, cuenta con pecas visibles en el rostro y varios tatuajes que podrían facilitar su identificación. Entre ellos se encuentra uno en el pecho con la cifra “1987”, otro en el brazo derecho con la figura de cuatro mariposas y uno más en el brazo izquierdo con el diseño de una medusa.

El día de su desaparición vestía un pantalón tipo pescador en color negro, una camisa blanca con rayas negras y sandalias blancas. Además, llevaba un vendaje en el pie izquierdo debido a un esguince, detalle que podría ser clave para su reconocimiento. Autoridades también informaron que la joven presenta padecimientos relacionados con bipolaridad y personalidad múltiple, lo que incrementa la urgencia de su localización debido a su posible condición de vulnerabilidad. La Comisión de Búsqueda exhortó a la población a proporcionar cualquier información que pueda contribuir a ubicar a Wendy Sarahí Zaragoza García. Para ello, se han habilitado canales de contacto, incluyendo números telefónicos y redes sociales oficiales, donde se puede reportar cualquier dato de manera confidencial. El caso permanece activo y bajo seguimiento, mientras familiares y autoridades mantienen la difusión de su ficha con la esperanza de obtener información que permita dar con su paradero lo antes posible.

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