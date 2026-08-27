Organizan ‘Lotería con Causa’ para apoyar Casa de Mujeres Embarazadas en Saltillo

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    Organizan ‘Lotería con Causa’ para apoyar Casa de Mujeres Embarazadas en Saltillo
    El programa contempla 25 jugadas y cinco jugadas de consolación. ESPECIAL

El evento se realizará el miércoles 30 de septiembre de 2026, de 18:00 a 21:00 horas

La Pastoral de la Vida de la Diócesis de Saltillo llevará a cabo una “Lotería con Causa” el próximo miércoles 30 de septiembre de 2026, con el propósito de recaudar recursos para contribuir a la habilitación de la Casa para Mujeres Embarazadas “Esperanza de Belén”

El evento se desarrollará de las 18:00 a las 21:00 horas en el Centro de Convenciones Arena Saltillo, ubicado en el bulevar Valdés Sánchez número 1212, en la colonia San Luis. Se prevé la participación de familias y ciudadanos interesados en contribuir con esta iniciativa de carácter social.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ordena-diocesis-de-saltillo-a-tres-nuevos-sacerdotes-GC23036312

El costo del boleto será de 200 pesos e incluirá dos tablas para participar en las dinámicas. De acuerdo con los organizadores, se realizarán 25 jugadas y cinco de consolación. Además, los asistentes tendrán la posibilidad de adquirir alimentos y bebidas durante el encuentro.

Para solicitar información y adquirir boletos, los interesados pueden comunicarse a los números 844 271 5457 y 844 104 1446.

$!“Lotería con Causa” recaudará fondos para mujeres embarazadas en situación vulnerable
“Lotería con Causa” recaudará fondos para mujeres embarazadas en situación vulnerable ESPECIAL

Los recursos obtenidos serán destinados a avanzar en la habilitación del inmueble, cuyo objetivo será brindar alojamiento y acompañamiento a mujeres embarazadas que atraviesen condiciones de vulnerabilidad.

La Pastoral de la Vida invitó a la comunidad a participar en esta actividad, que además de ofrecer un espacio de convivencia busca contribuir al desarrollo de un proyecto destinado a brindar apoyo a mujeres embarazadas en situación vulnerable.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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