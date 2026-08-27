Organizan ‘Lotería con Causa’ para apoyar Casa de Mujeres Embarazadas en Saltillo

La Pastoral de la Vida de la Diócesis de Saltillo llevará a cabo una “Lotería con Causa” el próximo miércoles 30 de septiembre de 2026, con el propósito de recaudar recursos para contribuir a la habilitación de la Casa para Mujeres Embarazadas “Esperanza de Belén” El evento se desarrollará de las 18:00 a las 21:00 horas en el Centro de Convenciones Arena Saltillo, ubicado en el bulevar Valdés Sánchez número 1212, en la colonia San Luis. Se prevé la participación de familias y ciudadanos interesados en contribuir con esta iniciativa de carácter social.

El costo del boleto será de 200 pesos e incluirá dos tablas para participar en las dinámicas. De acuerdo con los organizadores, se realizarán 25 jugadas y cinco de consolación. Además, los asistentes tendrán la posibilidad de adquirir alimentos y bebidas durante el encuentro. Para solicitar información y adquirir boletos, los interesados pueden comunicarse a los números 844 271 5457 y 844 104 1446.

Los recursos obtenidos serán destinados a avanzar en la habilitación del inmueble, cuyo objetivo será brindar alojamiento y acompañamiento a mujeres embarazadas que atraviesen condiciones de vulnerabilidad. La Pastoral de la Vida invitó a la comunidad a participar en esta actividad, que además de ofrecer un espacio de convivencia busca contribuir al desarrollo de un proyecto destinado a brindar apoyo a mujeres embarazadas en situación vulnerable.