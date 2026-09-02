Otorga DIF Saltillo apoyos económicos a mil 186 personas con discapacidad

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    Otorga DIF Saltillo apoyos económicos a mil 186 personas con discapacidad
    Personas inscritas en el padrón de Apoyos de Corazón recibieron el incentivo económico correspondiente a la segunda entrega del año. CORTESÍA

El DIF Saltillo realizó la segunda entrega del año del programa Apoyos de Corazón, con un incentivo de mil 400 pesos por beneficiario

El DIF Saltillo realizó la segunda entrega del año del programa Apoyos de Corazón, mediante el cual mil 186 personas con discapacidad recibirán un incentivo económico de mil 400 pesos.

La entrega fue encabezada por la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo, quien señaló que el recurso busca contribuir con algunos de los gastos que enfrentan las personas inscritas en el padrón de beneficiarios.

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“Sabemos que este apoyo económico de mil 400 pesos es de gran ayuda para solventar sus gastos y con ello acceder a una mejor calidad de vida”, expresó durante el evento.

López Naranjo indicó que la entrega se realizó en el marco del Mes de las Personas con Discapacidad y aseguró que el DIF municipal mantendrá programas y acciones dirigidos a este sector de la población, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González.

$!Personas beneficiarias y sus familias acudieron a la jornada organizada por el DIF Saltillo para la entrega del recurso.
Personas beneficiarias y sus familias acudieron a la jornada organizada por el DIF Saltillo para la entrega del recurso. CORTESÍA

Como parte de las acciones de inclusión que desarrolla el organismo, mencionó el programa Ponte las Pilas, mediante el cual se brinda capacitación a personas con discapacidad para facilitar su incorporación a un empleo o el desarrollo de un emprendimiento.

La presidenta honoraria recordó que este programa recibió recientemente un reconocimiento de la revista Alcaldes de México. También hizo referencia a la Medalla “Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025”, otorgada por la implementación de políticas públicas de inclusión.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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