Otorga DIF Saltillo apoyos económicos a mil 186 personas con discapacidad

El DIF Saltillo realizó la segunda entrega del año del programa Apoyos de Corazón, mediante el cual mil 186 personas con discapacidad recibirán un incentivo económico de mil 400 pesos. La entrega fue encabezada por la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo, quien señaló que el recurso busca contribuir con algunos de los gastos que enfrentan las personas inscritas en el padrón de beneficiarios.

“Sabemos que este apoyo económico de mil 400 pesos es de gran ayuda para solventar sus gastos y con ello acceder a una mejor calidad de vida”, expresó durante el evento. López Naranjo indicó que la entrega se realizó en el marco del Mes de las Personas con Discapacidad y aseguró que el DIF municipal mantendrá programas y acciones dirigidos a este sector de la población, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González.

Como parte de las acciones de inclusión que desarrolla el organismo, mencionó el programa Ponte las Pilas, mediante el cual se brinda capacitación a personas con discapacidad para facilitar su incorporación a un empleo o el desarrollo de un emprendimiento. La presidenta honoraria recordó que este programa recibió recientemente un reconocimiento de la revista Alcaldes de México. También hizo referencia a la Medalla “Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025”, otorgada por la implementación de políticas públicas de inclusión.