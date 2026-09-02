Confirma Fiscalía de Coahuila fallecimiento de hombre tras explosión por fuga de gas en San Alberto

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando se realizaban maniobras para abastecer un tanque estacionario en un domicilio. De acuerdo con los primeros datos, una fuga y acumulación de gas provocaron que el combustible alcanzara el bóiler y se produjera la explosión.

Asimismo, informó que se investiga los hechos tras la explosión, que dejó además dos trabajadores de una empresa gasera gravemente lesionados.

La Fiscalía de Coahuila confirmó la muerte de un habitante del fraccionamiento San Alberto, al norte de Saltillo , tras la explosión por acumulación de gas registrada este miércoles.

La víctima mortal fue identificada como José Guadalupe González Ramos, de 66 años y propietario de la vivienda, quien sufrió quemaduras en prácticamente la totalidad de su cuerpo. Aunque fue trasladado de emergencia al Hospital Muguerza, falleció alrededor de las 12:20 horas debido a la gravedad de sus lesiones.

Durante el mismo incidente resultaron heridos los trabajadores de la empresa gasera Eduardo Anguiano y Gabriel Ramírez, quienes fueron trasladados en código rojo a distintos hospitales para recibir atención médica.

Francisco Martínez Ávalos, titular de Protección Civil de Saltillo, confirmó inicialmente que tres personas habían resultado lesionadas y explicó que, debido a la gravedad del accidente, se dio intervención a la Fiscalía para establecer con precisión qué originó la explosión.

El funcionario señaló que las investigaciones ministeriales permitirán determinar las circunstancias en las que ocurrió la fuga y establecer posibles responsabilidades.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para controlar el fuego, revisar las condiciones del inmueble y descartar la presencia de nuevos riesgos por acumulación de gas. La emergencia fue controlada sin que fuera necesario evacuar a los vecinos del sector.

Martínez Ávalos también aclaró que la supervisión y regulación de los autotanques utilizados para la distribución de gas LP corresponde al ámbito federal, conforme a la normatividad aplicable, por lo que el Municipio no tiene facultades para realizar directamente ese tipo de inspecciones.

“En el caso del municipio de Saltillo no le corresponde por ley. Son normas federales que aplican para los autotanques”, explicó.