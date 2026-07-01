Otorgarán el grado Doctor Honoris Causa al Obispo Emérito de Saltillo, Raúl Vera López en Jalisco

La ceremonia académica es organizada de manera conjunta por la Universidad Metropolitana de Jalisco y la asociación civil Zona de Paz-Existo y Pienso, y se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio, a las 15:00 horas, en el Centro Cultural Constitución, ubicado en Zapopan, Jalisco.

El fraile dominico y Obispo Emérito de Saltillo , Raúl Vera López, será distinguido con el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Metropolitana de Jalisco, en reconocimiento a su amplia trayectoria pastoral y a su permanente labor en la defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas y la construcción de una cultura de paz.

Al confirmar su asistencia al acto solemne, Vera López expresó que recibe esta distinción con gratitud y como un compromiso renovado para continuar trabajando en favor de las causas sociales que han marcado su ministerio.

”He aceptado esta distinción, que me llena de honor y que me compromete más. Gracias. Nos vemos en un par de días. Me gustará saludarles en Zapopan, Jalisco, México”, manifestó el Obispo Emérito a través de un mensaje dirigido a la comunidad.

RECONOCEN UNA VIDA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA

Raúl Vera López es una de las figuras más reconocidas de la Iglesia Católica mexicana por su defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de las personas migrantes, de las víctimas de violencia y de diversos sectores históricamente vulnerables.

A lo largo de su ministerio episcopal en la Diócesis de Saltillo impulsó numerosas iniciativas de acompañamiento social y defensa de los derechos humanos, consolidándose como una voz de referencia en temas relacionados con la justicia, la reconciliación y la paz.

Con la entrega del Doctor Honoris Causa, la Universidad Metropolitana de Jalisco reconoce una trayectoria distinguida por el compromiso ético, la promoción de la dignidad humana y la contribución al desarrollo de una sociedad más justa e incluyente.