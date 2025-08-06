¿Ovnis en Saltillo? Jaime Maussan difunde avistamiento de esfera voladora en Derramadero

Saltillo
/ 6 agosto 2025
    ¿Ovnis en Saltillo? Jaime Maussan difunde avistamiento de esfera voladora en Derramadero
    Un video grabado en Derramadero muestra una esfera metálica sobrevolando una nave industrial; el ufólogo Jaime Maussan la relacionó con la llamada “esfera de Buga”, objeto de estudios científicos en Colombia. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

El objeto captado mediante un celular es asociado con la extraña “esfera de Buga” (Colombia) que actualmente es objeto de estudios científicos

Jaime Maussan viralizó el avistamiento de un diminuto artefacto volador en las inmediaciones del ejido Derramadero, al sur del municipio de Saltillo.

Por sus características, el investigador del fenómeno OVNI asoció dicho objeto con la llamada “esfera de Buga”, en Colombia, que actualmente es objeto de estudios científicos.

TE PUEDE INTERESAR: La leyenda de Rosita Alvírez revive en Saltillo con títeres y danza tradicional

El video difundido por el canal televisivo que dirige Maussan dura apenas unos segundos. Con voz en off, se describen las peculiaridades del globo con apariencia metálica, que parece sobrevolar una nave industrial.

Valle de Derramadero, Coahuila. Seis de julio de 2025. David Herrera grabó con su teléfono celular una esfera metálica. Estas son las imágenes”, se escucha en el material audiovisual.

“El objeto —prosigue el audio— se encontraba a cierta distancia, pero se aprecia lo cerca que estaba de una zona industrial. En el acercamiento se puede ver con mayor definición”.

En el video se amplifica la imagen, aunque sin que sea posible distinguir con claridad los detalles de la esfera, debido a la pérdida de definición.

El artefacto es una de las esferas presentadas en este material difundido por Jaime Maussan, en el que se hace constante referencia a la “esfera de Buga”.

$!Difunden avistamiento de esfera metálica en Derramadero.
Difunden avistamiento de esfera metálica en Derramadero. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

El avistamiento en Derramadero formaría parte de una serie de fenómenos similares reportados en los últimos meses por ciudadanos de la región sureste del estado, principalmente en la zona sur de la mancha urbana de la capital coahuilense.

