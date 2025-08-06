La leyenda de Rosita Alvírez revive en Saltillo con títeres y danza tradicional
La tradición oral y el teatro se entrelazan este 8 y 9 de agosto en el Teatro García Carrillo, donde se presentará la obra La otra historia de Rosa, una propuesta escénica que rescata la leyenda de Rosita Alvírez con un toque de música, danza y títeres.
La puesta en escena, bajo la autoría y dirección de José Palacios, combina el talento de Néstor “Harry” López, David Fraustro y el propio Palacios, quienes dan vida a un matlachín, un cantante-tamborilero y un viejo de la danza. A través de un teatro de papel y figuras animadas, los personajes relatan la historia de Rosita, la joven coahuilense que desobedeció a su madre para acudir a un baile, donde encontró un trágico destino.
Con una narrativa cargada de religiosidad y simbolismo, los protagonistas buscan la indulgencia divina para el eterno descanso de Rosita, en una representación que invita a reflexionar sobre la fe, la cultura y las tradiciones de la región.
El acceso tendrá una cuota de recuperación de 150 pesos para beneficio de la compañía, y las reservaciones pueden realizarse al teléfono 844-179-02-81. Además, el Instituto Municipal de Cultura informó que habrá pases de cortesía disponibles en Casa Purcell, ubicada en la calle Hidalgo #231 del Centro Histórico.
La obra forma parte del trabajo del Grupo Ecléctico de Teatro, fundado en Monclova en 1991 y actualmente con sede en Saltillo.
La compañía representará a Coahuila en la décimo tercera edición del festival “Un verano de títeres”, a celebrarse en Xalapa, Veracruz, del 19 de julio al 31 de agosto, consolidando una vez más el talento coahuilense en la escena nacional.