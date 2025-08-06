La leyenda de Rosita Alvírez revive en Saltillo con títeres y danza tradicional

La puesta en escena, bajo la autoría y dirección de José Palacios, combina el talento de Néstor “Harry” López, David Fraustro y el propio Palacios, quienes dan vida a un matlachín, un cantante-tamborilero y un viejo de la danza. A través de un teatro de papel y figuras animadas, los personajes relatan la historia de Rosita, la joven coahuilense que desobedeció a su madre para acudir a un baile, donde encontró un trágico destino.

La tradición oral y el teatro se entrelazan este 8 y 9 de agosto en el Teatro García Carrillo , donde se presentará la obra La otra historia de Rosa , una propuesta escénica que rescata la leyenda de Rosita Alvírez con un toque de música, danza y títeres.

Con una narrativa cargada de religiosidad y simbolismo, los protagonistas buscan la indulgencia divina para el eterno descanso de Rosita, en una representación que invita a reflexionar sobre la fe, la cultura y las tradiciones de la región.

El acceso tendrá una cuota de recuperación de 150 pesos para beneficio de la compañía, y las reservaciones pueden realizarse al teléfono 844-179-02-81. Además, el Instituto Municipal de Cultura informó que habrá pases de cortesía disponibles en Casa Purcell, ubicada en la calle Hidalgo #231 del Centro Histórico.

La obra forma parte del trabajo del Grupo Ecléctico de Teatro, fundado en Monclova en 1991 y actualmente con sede en Saltillo.

La compañía representará a Coahuila en la décimo tercera edición del festival “Un verano de títeres”, a celebrarse en Xalapa, Veracruz, del 19 de julio al 31 de agosto, consolidando una vez más el talento coahuilense en la escena nacional.