PAN Coahuila también se deslinda de Jorge ‘N’ tras caso Rocky; asegura que no milita en el partido

A través de un comunicado difundido este martes, el PAN estatal señaló que Jorge “N” presentó en 2021 un oficio para solicitar su registro como precandidato. Sin embargo, sostuvo que la petición fue rechazada en ese momento.

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila se deslindó de Jorge “N”, señalado en el caso de Rocky, y aseguró que no es ni ha sido funcionario del partido, además de que tampoco milita en Acción Nacional.

“El ciudadano Jorge G. no es, ni ha sido funcionario de nuestro partido, y tampoco milita en Acción Nacional”, indicó el Comité Directivo Estatal.

El partido también condenó los hechos que son investigados por las autoridades y manifestó estar en contra de cualquier tipo de violencia contra los seres sintientes. Además, expresó su confianza en que el caso sea investigado con transparencia y se aplique la sanción correspondiente a quien resulte responsable.

El posicionamiento surge luego de que en redes sociales se vinculara a Jorge “N” con Acción Nacional, a raíz del caso de Rocky, el perro que presuntamente fue arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villa de San Miguel, al norte de Saltillo.

Con este comunicado, el PAN se sumó a los posicionamientos emitidos por otras instancias en las últimas horas. Previamente, el Gobierno Municipal de Saltillo negó cualquier relación con las personas señaladas y rechazó que elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana hubieran brindado protección a los involucrados.