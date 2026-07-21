PAN Coahuila también se deslinda de Jorge ‘N’ tras caso Rocky; asegura que no milita en el partido

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Saltillo
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    PAN Coahuila también se deslinda de Jorge ‘N’ tras caso Rocky; asegura que no milita en el partido
    La difusión del caso Rocky provocó manifestaciones frente al domicilio de los señalados, mientras distintas instituciones y organizaciones han emitido posicionamientos públicos para deslindarse de los involucrados. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El partido afirmó que el señalado nunca ha sido funcionario ni militante panista y recordó que en 2021 rechazó su solicitud para participar como precandidato

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila se deslindó de Jorge “N”, señalado en el caso de Rocky, y aseguró que no es ni ha sido funcionario del partido, además de que tampoco milita en Acción Nacional.

A través de un comunicado difundido este martes, el PAN estatal señaló que Jorge “N” presentó en 2021 un oficio para solicitar su registro como precandidato. Sin embargo, sostuvo que la petición fue rechazada en ese momento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ayuntamiento-de-saltillo-niega-vinculos-con-senalados-por-caso-rocky-pide-aplicar-la-ley-DC22317499

“El ciudadano Jorge G. no es, ni ha sido funcionario de nuestro partido, y tampoco milita en Acción Nacional”, indicó el Comité Directivo Estatal.

El partido también condenó los hechos que son investigados por las autoridades y manifestó estar en contra de cualquier tipo de violencia contra los seres sintientes. Además, expresó su confianza en que el caso sea investigado con transparencia y se aplique la sanción correspondiente a quien resulte responsable.

El posicionamiento surge luego de que en redes sociales se vinculara a Jorge “N” con Acción Nacional, a raíz del caso de Rocky, el perro que presuntamente fue arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villa de San Miguel, al norte de Saltillo.

Con este comunicado, el PAN se sumó a los posicionamientos emitidos por otras instancias en las últimas horas. Previamente, el Gobierno Municipal de Saltillo negó cualquier relación con las personas señaladas y rechazó que elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana hubieran brindado protección a los involucrados.

$!El Comité Directivo Estatal del PAN difundió un comunicado en el que negó cualquier vínculo con Jorge “N” y aseguró que el señalado no milita ni ha sido funcionario del partido.
El Comité Directivo Estatal del PAN difundió un comunicado en el que negó cualquier vínculo con Jorge “N” y aseguró que el señalado no milita ni ha sido funcionario del partido. REDES SOCIALES

También el restaurante La Vaca Argentina se deslindó públicamente del caso y aseguró que Jorge “N” no forma parte de su personal ni mantiene una relación laboral con el establecimiento.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación por el caso Rocky y continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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