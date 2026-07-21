Ayuntamiento de Saltillo niega vínculos con señalados por caso Rocky; pide aplicar la ley

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    Ayuntamiento de Saltillo niega vínculos con señalados por caso Rocky; pide aplicar la ley
    Humberto Baca difundió un mensaje desde Pets Care mientras la Fiscalía aseguró que el veterinario entregó documentación que acredita el ingreso de Rocky al hospital. REDES SOCIALES

El Municipio aseguró que la Comisaría colaboró con la Fiscalía desde el inicio de la investigación y rechazó haber brindado protección a los probables responsables

El Gobierno Municipal de Saltillo negó cualquier vínculo con las personas señaladas como probables responsables del caso de Rocky. Además, afirmó que la actuación de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha limitado a colaborar con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones.

A través de un comunicado difundido este martes, el Ayuntamiento reiteró que no tolerará el maltrato contra los seres sintientes. Asimismo, aseguró que no existe ninguna relación entre la administración municipal y las personas señaladas por estos hechos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detenido-por-obstruir-la-investigacion-esposo-de-liliana-n-senalada-en-caso-rocky-veterinario-acredita-ingreso-del-perro-AC22316215

El Gobierno Municipal también respondió a las versiones que han circulado en redes sociales sobre una presunta protección a los involucrados. En ese sentido, afirmó que, desde que se hizo público el caso, la Comisaría puso a disposición de la Fiscalía recursos humanos y tecnológicos para coadyuvar en la investigación.

De igual forma, el Ayuntamiento indicó que la presencia de elementos municipales durante el cateo realizado la noche del lunes en el fraccionamiento Villa de San Miguel obedeció únicamente a la coordinación que existe entre las autoridades encargadas de procurar justicia.

”En ningún momento” la actuación de la Comisaría tuvo como propósito brindar protección a quienes son señalados como probables responsables ni facilitar que evadieran la acción de la justicia, puntualizó el Gobierno Municipal.

$!A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Saltillo negó cualquier vínculo con las personas señaladas por el caso de Rocky y afirmó que colaborará con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.
A través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Saltillo negó cualquier vínculo con las personas señaladas por el caso de Rocky y afirmó que colaborará con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. REDES SOCIALES

Finalmente, el Ayuntamiento expresó su confianza en que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial esclarezcan el caso y sancionen a quien resulte responsable conforme a la ley. Además, reiteró su disposición para aportar los elementos que sean necesarios y contribuir al desarrollo de la investigación.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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