Ayuntamiento de Saltillo niega vínculos con señalados por caso Rocky; pide aplicar la ley

El Gobierno Municipal de Saltillo negó cualquier vínculo con las personas señaladas como probables responsables del caso de Rocky. Además, afirmó que la actuación de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se ha limitado a colaborar con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones. A través de un comunicado difundido este martes, el Ayuntamiento reiteró que no tolerará el maltrato contra los seres sintientes. Asimismo, aseguró que no existe ninguna relación entre la administración municipal y las personas señaladas por estos hechos.

El Gobierno Municipal también respondió a las versiones que han circulado en redes sociales sobre una presunta protección a los involucrados. En ese sentido, afirmó que, desde que se hizo público el caso, la Comisaría puso a disposición de la Fiscalía recursos humanos y tecnológicos para coadyuvar en la investigación. De igual forma, el Ayuntamiento indicó que la presencia de elementos municipales durante el cateo realizado la noche del lunes en el fraccionamiento Villa de San Miguel obedeció únicamente a la coordinación que existe entre las autoridades encargadas de procurar justicia. ”En ningún momento” la actuación de la Comisaría tuvo como propósito brindar protección a quienes son señalados como probables responsables ni facilitar que evadieran la acción de la justicia, puntualizó el Gobierno Municipal.

Finalmente, el Ayuntamiento expresó su confianza en que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial esclarezcan el caso y sancionen a quien resulte responsable conforme a la ley. Además, reiteró su disposición para aportar los elementos que sean necesarios y contribuir al desarrollo de la investigación.