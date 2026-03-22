Para reducir percances, Saltillo impulsa campaña vial en calles y escuelas

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mantiene activo un programa enfocado en sensibilizar a la población sobre los riesgos al conducir, con presencia en planteles educativos y cruceros de alta circulación. Miguel Ángel Garza Félix, titular de la corporación, señaló que la instrucción es llevar este mensaje de forma permanente, reforzando la cultura preventiva entre distintos sectores de la población.

ESTRATEGIA COORDINADA CON INSTITUCIONES Y CUERPOS DE EMEGENCIA Como parte de estas acciones, se visitan escuelas públicas y privadas de nivel secundaria, preparatoria y universidad, además de realizar actividades informativas en vialidades clave de la ciudad. El funcionario destacó que existe colaboración con instancias como el Instituto Municipal de la Juventud, Bomberos Saltillo y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila para llevar a cabo simulacros de siniestros tanto en calles como en centros educativos.

ACTIVIDADES BUSCAN GENERAR IMPACTO EN JÓVENES CONDUCTORES Por su parte, Alexis Hernández Morales, director de Proximidad Social y Prevención, explicó que se abordan temas como el consumo de alcohol y drogas al volante, el exceso de velocidad y la importancia de utilizar cinturón de seguridad o casco en motociclistas.

Detalló que durante el año pasado se logró impactar a más de 13 mil estudiantes mediante estas acciones. Como ejemplo reciente, esta semana se realizó una representación de accidente en el Tecnológico de Monterrey campus Saltillo, con el objetivo de generar conciencia entre los jóvenes sobre las consecuencias de una conducción irresponsable. Además, se mantienen campañas en medios tradicionales y plataformas digitales, incluyendo grupos de mensajería con jóvenes, para ampliar el alcance del mensaje preventivo. Finalmente, Hernández Morales subrayó que el objetivo es fortalecer la participación ciudadana en la construcción de un entorno más seguro.

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