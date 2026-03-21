Realizan limpieza y mantenimiento en bulevares de Saltillo

El municipio de Saltillo realiza trabajos de limpieza y mantenimiento en bulevares de la ciudad, con intervenciones en laterales y camellones centrales para mejorar las condiciones de movilidad y visibilidad. Las labores, a cargo de brigadas del programa “Aquí Andamos”, incluyen barrido manual, retiro de basura, deshierbe y recolección de residuos en vialidades con alta afluencia vehicular.

De acuerdo con la información, estas acciones buscan contribuir a la seguridad vial al mantener en mejores condiciones los espacios por donde transitan peatones y automovilistas. Entre los puntos atendidos se encuentra la avenida Carlos Cárdenas, en el tramo entre el bulevar Isidro López Zertuche y la calle 22, en el fraccionamiento Brisas Poniente.

De manera simultánea, también se realizaron trabajos en el bulevar Venustiano Carranza, entre la carretera Los Valdez y la calle Baja California, al norte de la ciudad.

Además, personal municipal llevó a cabo la poda de palmas de la especie Washingtonia en el cruce de las calles Real y Miravalle, en la colonia Jardines del Valle. Estas acciones se realizaron tras reportes ciudadanos recibidos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”.

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