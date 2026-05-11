Pareja impacta auto y choca contra un poste al intentar escapar en Saltillo

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    Pareja impacta auto y choca contra un poste al intentar escapar en Saltillo
    No hubo personas lesionadasEl vehículo afectado presentó daños en la parte frontal tras el impacto registrado en la zona centro, situación que movilizó a automovilistas y autoridades durante las primeras horas de este lunes. ULISES MARTÍNEZ

Los responsables fueron detenidos por elementos de Tránsito Municipal; ambos presentaban aliento alcohólico y quedaron a disposición del Ministerio Público

Personal de la Policía Municipal de Saltillo detuvo a una pareja la mañana de este lunes, en el momento en que intentaban retirarse de un accidente vial ocurrido en calles de la zona centro.

Cerca de las 07:00 horas se registró el percance, en el que fue señalada como probable responsable Susana Alejandra, de 30 años, quien conducía una camioneta Ford Ranger acompañada de un hombre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-activan-busqueda-de-menor-desaparecida-en-colonia-mirasierra-GF20615928
$!ScreenshotUna camioneta Ford Ranger quedó detenida en calles del primer cuadro de la ciudad luego de que su conductora, señalada como probable responsable, chocara contra un automóvil Nissan Versa y posteriormente contra un poste.
ScreenshotUna camioneta Ford Ranger quedó detenida en calles del primer cuadro de la ciudad luego de que su conductora, señalada como probable responsable, chocara contra un automóvil Nissan Versa y posteriormente contra un poste. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con algunos testigos del accidente, la mujer circulaba sobre la avenida Presidente Lázaro Cárdenas y, al girar a la derecha en el cruce con Ignacio López Rayón, impactó a un automóvil Nissan Versa, al que le ocasionó daños en la parte frontal.

La conductora del vehículo afectado señaló que, tras el choque, la presunta responsable intentó huir en reversa; sin embargo, terminó golpeando un poste con la camioneta, lo que impidió su escape y permitió su detención.

$!Elementos de la Policía Municipal aseguraron a una pareja luego de un accidente vial registrado en la zona centro, cuando ambos presuntamente intentaban retirarse del lugar tras impactar a otro vehículo durante la mañana de este lunes.
Elementos de la Policía Municipal aseguraron a una pareja luego de un accidente vial registrado en la zona centro, cuando ambos presuntamente intentaban retirarse del lugar tras impactar a otro vehículo durante la mañana de este lunes. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y procedieron a la detención de la mujer y su acompañante, ya que ambos presentaban aliento alcohólico, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Los dos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Municipal, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de deslindar responsabilidades.

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