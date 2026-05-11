Pareja impacta auto y choca contra un poste al intentar escapar en Saltillo

Personal de la Policía Municipal de Saltillo detuvo a una pareja la mañana de este lunes, en el momento en que intentaban retirarse de un accidente vial ocurrido en calles de la zona centro. Cerca de las 07:00 horas se registró el percance, en el que fue señalada como probable responsable Susana Alejandra, de 30 años, quien conducía una camioneta Ford Ranger acompañada de un hombre.

De acuerdo con algunos testigos del accidente, la mujer circulaba sobre la avenida Presidente Lázaro Cárdenas y, al girar a la derecha en el cruce con Ignacio López Rayón, impactó a un automóvil Nissan Versa, al que le ocasionó daños en la parte frontal. La conductora del vehículo afectado señaló que, tras el choque, la presunta responsable intentó huir en reversa; sin embargo, terminó golpeando un poste con la camioneta, lo que impidió su escape y permitió su detención.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y procedieron a la detención de la mujer y su acompañante, ya que ambos presentaban aliento alcohólico, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Los dos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Municipal, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de deslindar responsabilidades.