Saltillo: activan búsqueda de menor desaparecida en colonia Mirasierra

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste inició un operativo de localización para dar con el paradero de una adolescente reportada como desaparecida en Saltillo. Se trata de Regina Aguirre Posada, de 16 años de edad, quien fue vista por última ocasión el 8 de mayo de 2026 en la colonia Mirasierra. Desde ese momento no se tiene información sobre su ubicación, por lo que se emitió un reporte oficial de búsqueda identificado con el número 044/2026.

De acuerdo con los datos difundidos por la autoridad investigadora, la menor nació el 27 de abril de 2010, es de nacionalidad mexicana y de género femenino. Su complexión física corresponde a una estatura de 1.68 metros y un peso aproximado de 54 kilogramos. En cuanto a sus características físicas, se detalla que tiene cabello lacio de color castaño claro, información que forma parte de los elementos utilizados para facilitar su identificación.

Al momento de su desaparición, Regina Aguirre vestía pantalón de mezclilla en color azul, blusa blanca con tonos azules y tenis blancos, de acuerdo con la descripción oficial emitida por las autoridades. La desaparición fue reportada un día después de que se le viera por última vez, el 9 de mayo de 2026, lo que activó las labores de búsqueda en coordinación con instancias de seguridad y procuración de justicia en la región. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre avances en la localización de la menor, por lo que continúan las acciones para recabar información que permita dar con su paradero. Como parte del protocolo, se ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda resultar útil en la investigación. Las autoridades han puesto a disposición los números de emergencia 911, así como los canales de contacto de la Fiscalía de Personas Desaparecidas para recibir reportes anónimos o información relevante.

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