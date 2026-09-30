Pareja sale ilesa de accidente en la Saltillo-Torreón cerca de Paila

PARRAS, COAH.- Cerca de las 20:50 horas de este martes, se registró un accidente vial sobre la Carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 130+500, en las inmediaciones del poblado Paila.

Un vehículo marca Toyota, en el que viajaba una pareja con destino de Monterrey a Torreón, por causas que se investigan, salió de la carpeta asfáltica, quedando fuera de la vía de circulación.

Aunque la unidad quedó en posición normal, presentó daños totales y quedó totalmente destrozada. Los ocupantes fueron identificados como María Guadalupe “N”, de 46 años, y Roberto “N”. Ninguno resultó lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para revisarlos y, tras la valoración, no fue necesario su traslado a un centro médico.

Elementos de la Guardia Nacional también acudieron para abanderar el lugar y tomar conocimiento de los hechos.

Posteriormente, el vehículo fue retirado por una grúa y trasladado al destacamento de la Guardia Nacional en Paila, Coahuila, para los trámites correspondientes.