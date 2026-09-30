Tribunal de Apelaciones de EU suspende la ejecución de Christa Pike, una hora antes de lo programado

La ejecución de Christa Pike, la primera de una mujer en 200 años en Tennessee, fue suspendida por un tribunal federal de apelaciones una hora antes de que tuviera lugar. El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos aprobó una solicitud de última hora para suspender la ejecución de Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee.

Los jueces indicaron que desean revisar si sus denuncias de abuso sexual y violación durante su infancia fueron debidamente consideradas antes de su condena a muerte. «El tribunal ha suspendido la ejecución reconociendo la grave preocupación que suscita la fecha prevista para la ejecución de Christa», declaró su abogado. La ejecución de Pike queda suspendida «hasta nueva orden de este tribunal», dictaminó el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos. No quedó claro de inmediato si el fiscal general de Tennessee apelaría la decisión ni cuánto tiempo podría retrasarse la ejecución. Se dejó un mensaje telefónico y un correo electrónico a un portavoz de la fiscalía general para solicitar comentarios. Los testigos de la ejecución ya se habían reunido en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend en Nashville cuando se dio la orden alrededor de las 9 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos. La ejecución de Pike estaba programada para las 10 de la mañana del miércoles 30 de septiembre.

SENTENCIA DE MUERTE PARA CHRISTA PIKE Pike, que ahora tiene 50 años, fue condenada a muerte por un asesinato que cometió en 1995 cuando tenía 18 años. Pike y su novio fueron declarados culpables de apuñalar y golpear a Colleen Slemmer, de 19 años, su compañera de clase en un centro de formación laboral en Knoxville. El caso acaparó gran atención en su momento, en parte porque un pentagrama grabado en el cuerpo de Slemmer y otros elementos del crimen avivaron los temores de culto satánico durante el “pánico satánico” de las décadas de 1980 y 1990. A medida que se acercaba la fecha de ejecución, se reavivó el debate sobre la pena de muerte para los delincuentes juveniles. Pike no niega haber cometido el asesinato, pero sus partidarios argumentaron que el estado debería considerar su edad en ese momento, su enfermedad mental y un historial de abuso sexual grave que incluía violaciones desde que era muy pequeña. El defensor público federal adjunto Stephen Ferrell afirmó que la sentencia de muerte de Pike es un caso excepcional, ya que a otros jóvenes de 18 años condenados a muerte en Tennessee se les han anulado sus sentencias.