Tribunal de Apelaciones de EU suspende la ejecución de Christa Pike, una hora antes de lo programado
Los jueces indicaron que desean revisar si sus denuncias de abuso sexual y violación durante su infancia fueron debidamente consideradas
La ejecución de Christa Pike, la primera de una mujer en 200 años en Tennessee, fue suspendida por un tribunal federal de apelaciones una hora antes de que tuviera lugar.
El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos aprobó una solicitud de última hora para suspender la ejecución de Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee.
Los jueces indicaron que desean revisar si sus denuncias de abuso sexual y violación durante su infancia fueron debidamente consideradas antes de su condena a muerte.
«El tribunal ha suspendido la ejecución reconociendo la grave preocupación que suscita la fecha prevista para la ejecución de Christa», declaró su abogado. La ejecución de Pike queda suspendida «hasta nueva orden de este tribunal», dictaminó el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos.
No quedó claro de inmediato si el fiscal general de Tennessee apelaría la decisión ni cuánto tiempo podría retrasarse la ejecución. Se dejó un mensaje telefónico y un correo electrónico a un portavoz de la fiscalía general para solicitar comentarios.
Los testigos de la ejecución ya se habían reunido en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend en Nashville cuando se dio la orden alrededor de las 9 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos.
La ejecución de Pike estaba programada para las 10 de la mañana del miércoles 30 de septiembre.
SENTENCIA DE MUERTE PARA CHRISTA PIKE
Pike, que ahora tiene 50 años, fue condenada a muerte por un asesinato que cometió en 1995 cuando tenía 18 años. Pike y su novio fueron declarados culpables de apuñalar y golpear a Colleen Slemmer, de 19 años, su compañera de clase en un centro de formación laboral en Knoxville.
El caso acaparó gran atención en su momento, en parte porque un pentagrama grabado en el cuerpo de Slemmer y otros elementos del crimen avivaron los temores de culto satánico durante el “pánico satánico” de las décadas de 1980 y 1990. A medida que se acercaba la fecha de ejecución, se reavivó el debate sobre la pena de muerte para los delincuentes juveniles.
Pike no niega haber cometido el asesinato, pero sus partidarios argumentaron que el estado debería considerar su edad en ese momento, su enfermedad mental y un historial de abuso sexual grave que incluía violaciones desde que era muy pequeña. El defensor público federal adjunto Stephen Ferrell afirmó que la sentencia de muerte de Pike es un caso excepcional, ya que a otros jóvenes de 18 años condenados a muerte en Tennessee se les han anulado sus sentencias.
El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de los abogados de Pike para detener la ejecución. El lunes, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, negó la clemencia a Pike.
“Yo era una joven de 18 años con problemas de salud mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos”, declaró Pike en un comunicado incluido en su solicitud de indulto. “Me costó aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le arrebaté la vida a la hija, la hermana y la amiga de alguien. Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen”.
La madre de Slemmer quería que se llevara a cabo la inyección letal, diciendo que había esperado décadas para ver cumplida la sentencia de Pike.
“Cada vez que pienso en ello, pienso en Colleen sintiendo ese dolor e intentando levantarse y correr”, dijo May Martinez en una entrevista telefónica.
Martínez dijo que un grupo la ayudó a recaudar dinero para que ella y su esposo pudieran viajar desde Florida para presenciar la ejecución.
El asesinato de 1995 conmocionó a la ciudad de Knoxville. Según la fiscalía, Pike, temiendo que Slemmer intentara robarle a su novio, la atrajo a una zona boscosa el 12 de enero de 1995. Pike la apuñaló con un cúter y la golpeó con un trozo grande de asfalto. Shipp, el novio de Pike, admitió haber sido él quien grabó un pentagrama, un símbolo en forma de estrella asociado al satanismo, en su cuerpo.
Shipp tenía 17 años cuando ocurrió el crimen y fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Pike fue el único condenado a muerte.
Según Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Tennessee no ha ejecutado a ninguna mujer en al menos 200 años. Sin embargo, los registros antiguos pueden ser incompletos, por lo que resulta difícil conocer detalles precisos sobre la última mujer ejecutada allí.
Es algo poco común en Estados Unidos. Desde 1976, 18 mujeres han sido ejecutadas en el país, lo que representa aproximadamente el 1% de todas las ejecuciones, según el centro.
Más recientemente, en 2023, Misuri ejecutó a Amber McLaughlin por un asesinato cometido en 2003, en lo que se cree que fue la primera ejecución de una mujer transgénero en los Estados Unidos. En 2021, el gobierno federal ejecutó a Lisa Montgomery, lo que marcó la primera vez en casi siete décadas que el gobierno de los Estados Unidos ejecutó a una reclusa.