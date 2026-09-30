Luto en el deporte de Saltillo por fallecimiento de Samantha Rodríguez, hija de entrenador de futbol americano

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    Luto en el deporte de Saltillo por fallecimiento de Samantha Rodríguez, hija de entrenador de futbol americano
    Clubes y representantes del futbol americano de Saltillo expresaron sus condolencias tras el fallecimiento de Samantha Rodríguez. REDES SOCIALES

La comunidad del futbol americano de Saltillo expresó sus condolencias por la muerte de Samantha Rodríguez Sánchez, hija del entrenador Édgar Rodríguez Villarreal

La comunidad deportiva de Saltillo se encuentra de luto tras el fallecimiento de Samantha Rodríguez Sánchez, hija del entrenador de futbol americano Édgar Rodríguez Villarreal, conocido como “Zam”.

La noticia, confirmada el 29 de septiembre, generó una amplia cadena de mensajes de solidaridad entre clubes, jugadores, entrenadores y personas vinculadas con el futbol americano de la capital de Coahuila.

Entre las instituciones que externaron su pesar se encuentra la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), que mediante sus redes sociales hizo llegar sus condolencias a Édgar Rodríguez y a sus familiares por la pérdida de Samantha.

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El rector de la máxima casa de estudios de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, también se sumó a las muestras de solidaridad y expresó sus deseos de fortaleza para la familia del entrenador ante el fallecimiento de la menor.

Clubes como Cougars RAC, Club Cargadores, Potros Salvajes, Águilas Moradas y Lobos GoBlue compartieron publicaciones para recordar a Samantha y expresar su respaldo a sus seres queridos.

El fallecimiento de Samantha ha dejado una profunda huella entre quienes forman parte de esta comunidad deportiva de Saltillo, que durante las últimas horas ha convertido sus espacios digitales en lugares de recuerdo y solidaridad para la familia Rodríguez Sánchez.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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