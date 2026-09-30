Luto en el deporte de Saltillo por fallecimiento de Samantha Rodríguez, hija de entrenador de futbol americano
La comunidad del futbol americano de Saltillo expresó sus condolencias por la muerte de Samantha Rodríguez Sánchez, hija del entrenador Édgar Rodríguez Villarreal
La comunidad deportiva de Saltillo se encuentra de luto tras el fallecimiento de Samantha Rodríguez Sánchez, hija del entrenador de futbol americano Édgar Rodríguez Villarreal, conocido como “Zam”.
La noticia, confirmada el 29 de septiembre, generó una amplia cadena de mensajes de solidaridad entre clubes, jugadores, entrenadores y personas vinculadas con el futbol americano de la capital de Coahuila.
Entre las instituciones que externaron su pesar se encuentra la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), que mediante sus redes sociales hizo llegar sus condolencias a Édgar Rodríguez y a sus familiares por la pérdida de Samantha.
El rector de la máxima casa de estudios de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, también se sumó a las muestras de solidaridad y expresó sus deseos de fortaleza para la familia del entrenador ante el fallecimiento de la menor.
Clubes como Cougars RAC, Club Cargadores, Potros Salvajes, Águilas Moradas y Lobos GoBlue compartieron publicaciones para recordar a Samantha y expresar su respaldo a sus seres queridos.
El fallecimiento de Samantha ha dejado una profunda huella entre quienes forman parte de esta comunidad deportiva de Saltillo, que durante las últimas horas ha convertido sus espacios digitales en lugares de recuerdo y solidaridad para la familia Rodríguez Sánchez.