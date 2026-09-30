Luto en el deporte de Saltillo por fallecimiento de Samantha Rodríguez, hija de entrenador de futbol americano

La comunidad deportiva de Saltillo se encuentra de luto tras el fallecimiento de Samantha Rodríguez Sánchez, hija del entrenador de futbol americano Édgar Rodríguez Villarreal, conocido como “Zam”.

La noticia, confirmada el 29 de septiembre, generó una amplia cadena de mensajes de solidaridad entre clubes, jugadores, entrenadores y personas vinculadas con el futbol americano de la capital de Coahuila.

Entre las instituciones que externaron su pesar se encuentra la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), que mediante sus redes sociales hizo llegar sus condolencias a Édgar Rodríguez y a sus familiares por la pérdida de Samantha.