Saltillense Sahiel Cedillo y Luis Ángel Gómez, convocados al Tri Sub-20

La formación de jugadores en Santos Laguna vuelve a tener presencia en los procesos de Selección Mexicana durante la actual Fecha FIFA, con tres futbolistas surgidos de las Fuerzas Básicas del club convocados para trabajar con los representativos Sub 20 y Sub 23. Entre ellos destaca el saltillense Sahiel Cedillo, quien fue considerado junto con el tapatío Luis Ángel Gómez para integrar la Selección Mexicana Sub 20. Por su parte, Geovanni Pérez originario de Colima, recibió el llamado al combinado nacional Sub 23, en una nueva oportunidad para los futbolistas que han recorrido parte de su desarrollo en la cantera santista.

El equipo Sub 20, dirigido por Alex Diego, se encuentra en España como parte de una gira de preparación que contempla tres partidos. El primer compromiso está programado para este miércoles 30 de septiembre frente al representativo español.

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Después de ese encuentro, México se medirá con Emiratos Árabes Unidos el viernes 2 de octubre y concluirá su actividad el domingo 4 ante Brasil. La convocatoria está integrada por 22 futbolistas. Para Gómez y Cedillo, el llamado representa además la continuidad de un proceso que ya les permitió participar con México en competencias de la categoría Sub 20. Ambos fueron parte del grupo que obtuvo el campeonato de Concacaf y aseguró el boleto para la Copa Mundial Sub 20, además de conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El caso de Cedillo también representa un punto de interés para Saltillo, pues el futbolista originario de la capital de Coahuila continúa avanzando dentro de los procesos nacionales después de desarrollar parte de su formación en las Fuerzas Básicas de Santos Laguna. Tanto el saltillense como Gómez también han tenido participación con el primer equipo de Santos Laguna en la Liga MX, por lo que su incorporación a las concentraciones nacionales forma parte de un proceso que los ha llevado desde las categorías juveniles hasta el máximo circuito.

En esta ocasión no estará Juan Carlos Echilvestre, quien había sido considerado inicialmente para la convocatoria Sub 20. El futbolista se encuentra en recuperación de una lesión muscular y quedó fuera de la gira por España. Por otro lado, Geovanni Pérez recibió el llamado para trabajar con la Selección Mexicana Sub 23, bajo las órdenes de Eduardo Arce, durante las actividades correspondientes a esta Fecha FIFA. Con estos tres futbolistas, Santos Laguna mantiene presencia en los procesos juveniles del representativo nacional. De acuerdo con el club, son 18 jugadores formados en sus Fuerzas Básicas los que han recibido convocatorias a diferentes selecciones nacionales. La participación de Gómez, Cedillo y Pérez vuelve a poner el foco en el trabajo de cantera de la institución lagunera, mientras los tres buscan aprovechar esta etapa con México para continuar con su desarrollo y sumar experiencia internacional.