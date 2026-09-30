POLITICÓN: Guadiana o Salazar, ¿quién renunciará a su doble nacionalidad por la candidatura en Coahuila?

I. EL RASTRO DEL DINERO Para entender por qué no se declaró desierta la subasta de AHMSA el pasado viernes, dicen los mejor enterados, lo que hay que hacer es ajustarse a la recomendación esencial en relación con todo acto de corrupción: seguir el rastro del dinero. En otras palabras, nos comentan, lo que hay que preguntarse es quién se beneficia con el hecho de que siga pasando el tiempo sin que se resuelva el fondo del asunto. La respuesta, aseguran los entendidos, es que el primer beneficiado es el síndico de la Quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, cuyos honorarios se ubican en el orden de las decenas de millones de pesos. II. CONSPIRANOIA Y no solamente es él, nos dicen, sino el equipo que le auxilia en las tareas relacionadas con el proceso de liquidación de la acerera. No son pocas las voces, dicen, que han insistido en el hecho de que el trabajo del síndico solamente contribuye a que el valor de la empresa disminuya aún más, lo cual, de acuerdo con algunas voces, abona a los intereses de Alonso Ancira, quien estaría moviendo los hilos de esta trama. ¿Será?

III. DOBLES NACIONALIDADES Ayer se aprobó, en el Senado, la minuta que contiene la propuesta de reforma constitucional que impide a quienes tienen doble nacionalidad aspirar al cargo de gobernador o presidente de la República. Curiosamente, resulta que los dos morenistas mejor posicionados en Coahuila, de cara a la sucesión gubernamental, es decir, Cecilia Guadiana y Luis Fernando Salazar, se ubican en dicho supuesto: la primera porque tiene nacionalidad estadounidense y el segundo por contar con pasaporte europeo. Ninguno de los dos, sin embargo, está fuera de la carrera. ¿Por qué? Porque basta con renunciar a cualquier otra ciudadanía para escapar a la prohibición. IV. INCÓGNITA ¿Cuánto tiempo antes de la contienda electoral habrá que hacer eso? Por lo pronto, es una incógnita, pues ayer solamente se reformó la Constitución y los plazos y condiciones para poder aspirar a los citados cargos habrán de establecerse en la legislación secundaria. ¿Quién sí y quién no está dispuesto a privarse del pasaporte de otro país con tal de estar en posibilidad de aspirar a un cargo de tal importancia? Eso es algo que averiguaremos en su momento...

V. ANTE EL JUEZ José Elías “Pepe” Ganem Guerrero, Martha Rodríguez Romero y otras tres personas fueron vinculados a proceso por probable delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Permanecerán en prisión preventiva mientras la FGR completa la investigación, iniciada por una denuncia de la UIF y a la cual se agregaron señalamientos por 66 millones de pesos relacionados con contratos del SIMAS Torreón. No es una sentencia, pero la decisión dejó atrás los rumores y la cómoda versión de que todo se reducía a negocios privados. Falta conocer la ruta del dinero, el papel de cada acusado y qué puede probar la Fiscalía. VI. RÉCORD DE PAPEL La comparación incomoda: entre enero y agosto, la FGR inició en Coahuila 164 carpetas por presuntos delitos federales de servidores públicos, 88 por ciento más que en 2025. No significa que existan 164 culpables, pero tampoco basta acumular expedientes. La Fiscalía de Ernestina Godoy debe decir cuántos fueron archivados, cuántos llegaron ante un juez y cuántos acabaron en sentencia. El caso Ganem es un ejemplo: convertir la denuncia en proceso. Si las carpetas se quedan guardadas, el récord será de papel, no de justicia.

VII. QUE LO MIDAN Carlos Villarreal insiste en que el Inegi incorpore a Monclova a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en la cual ya aparecen Saltillo, Torreón y Piedras Negras. La solicitud formal continúa sin respuesta; para empujarla, el alcalde sumó al senador Gabriel Elizondo. La gestión tiene un mérito poco común: Villarreal pide una medición independiente antes de conocer la calificación, mientras buena parte de la clase política sólo reconoce las encuestas cuando estas les acarician el ego. Incluir a Monclova permitiría comparar resultados y detectar fallas. Es una apuesta útil, pues quien solicita el termómetro también acepta reconocer la fiebre. VIII. SIN FILTRO Si el Inegi acepta, Carlos Villarreal tendrá una herramienta para medir la percepción de seguridad, pero perderá la comodidad de contarla sólo desde el boletín municipal. Una buena calificación respaldaría al alcalde; una mala obligaría a corregir. Por eso el valor de la solicitud no estará únicamente en conseguir que Monclova entre a la encuesta, sino en lo que ocurra al aparecer el primer porcentaje. Pedir que lo midan habla de confianza; respetar la medición demostrará de qué está hecha aquella.