En el marco de la Operación Vivaldi, que culminó el lunes con la liberación de tres aldeas ucranianas, las tropas de Kiev desplegaron un escuadrón de vehículos blindados autónomos BTR-60 que arremetieron contra las posiciones más fortificadas de Rusia en la ciudad de Nove.

Según informaron las autoridades, Ucrania transformó vehículos blindados de la era soviética en “coches zombis” no tripulados que arrasaron las defensas rusas y permitieron a Kiev capturar a 250 soldados moscovitas.

Las imágenes del frente de batalla mostraron cómo los vehículos blindados corrían a través del terreno fangoso y se estrellaban contra los barracones de Nove, que habían sido convertidos en un centro logístico clave para los rusos.

La operación fue llevada a cabo por el III Cuerpo de Ejército de Ucrania, y el general de brigada Andrii Biletskyi destacó la rapidez con la que se desarrolló la operación, que obligó a unidades rusas enteras a rendirse.

“La idea de que ‘los rusos no se rinden’, que se ve en las películas, se convirtió en la práctica en la rendición total de unidades enteras, incluidos oficiales, pilotos y artilleros”, dijo Biletskyi sobre las fuerzas derrotadas del Kremlin.

“Esperamos intercambiarlos por soldados ucranianos que se encuentran actualmente en cautiverio en un futuro próximo”, añadió.

Los vehículos kamikaze son solo los ejemplos más recientes de cómo Ucrania se ha visto obligada a innovar y crear fuerzas mecanizadas para contrarrestar la interminable oleada de la fuerza de invasión rusa.

Las máquinas se han vuelto más letales en los cuatro años de guerra, y Biletskyi estima que unos 2.000 soldados rusos resultaron heridos o muertos en la última operación.

La liberación de Nove se llevó a cabo en el marco de la Operación Vivaldi, una contraofensiva por fases destinada a recuperar el territorio ucraniano ocupado por el ejército ruso.

Junto con Nove, el III Cuerpo de Ejército liberó los asentamientos de Ridkodub y Katerynivka, y restableció el control ucraniano total sobre las aldeas de Karpivka y Novomykhailivka.

Según el ejército ucraniano, la Operación Vivaldi ha liberado hasta el momento casi 68 millas cuadradas de territorio de las fuerzas rusas, y Kiev ya había recuperado unas 288 millas cuadradas en los primeros meses de 2026.

Según un análisis del centro de estudios estratégicos e internacionales Center for Strategic and International Studies, con sede en Washington, el ejército ruso aún controla unos 45.000 kilómetros cuadrados de territorio, lo que representa aproximadamente el 20% de Ucrania.