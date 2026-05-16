Parques de Saltillo se transforman en espacios de arte y encuentro familiar

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    Parques de Saltillo se transforman en espacios de arte y encuentro familiar
    Familias, niñas y jóvenes participaron en actividades culturales realizadas en plazas y parques de distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

Actividades culturales y dinámicas comunitarias se realizan en distintos sectores de Saltillo con el objetivo de promover la convivencia y acercar expresiones artísticas a niñas, niños, jóvenes y familias

Con actividades artísticas y dinámicas comunitarias, parques y plazas públicas de distintos sectores de Saltillo se han convertido en puntos de encuentro para familias, niñas, niños y jóvenes que participan en jornadas culturales realizadas en espacios abiertos de la ciudad.

A través del trabajo de promotores culturales, estas acciones buscan acercar expresiones artísticas y fomentar la convivencia entre habitantes de diversas colonias, aprovechando áreas públicas como espacios de integración social.

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Entre los sectores donde se han desarrollado estas actividades destacan colonias como Mirasierra, Saltillo 2000, Roma y La Fragua, además de otros puntos del municipio donde continúan realizándose encuentros culturales y recreativos.

Durante las jornadas, los asistentes participan en diferentes dinámicas enfocadas en fortalecer la convivencia comunitaria y generar espacios accesibles para el disfrute de actividades culturales en entornos cercanos a las familias.

$!Promotores culturales realizaron dinámicas artísticas y recreativas en sectores de la ciudad para fomentar la integración comunitaria.
Promotores culturales realizaron dinámicas artísticas y recreativas en sectores de la ciudad para fomentar la integración comunitaria. CORTESÍA

Las acciones forman parte de los programas impulsados en distintos sectores de Saltillo para incentivar el uso de parques y plazas públicas, además de promover actividades culturales en espacios comunitarios.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de encuentros continuarán llevándose a cabo en diferentes zonas de la ciudad, con el objetivo de mantener activos los espacios públicos y acercar opciones culturales a más habitantes.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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